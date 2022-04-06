Російське міністерство оборони знову спекулює вигадками про "хімічну атаку" з боку України
Цього разу розповідають про "плани" українських спецслужб провести хімічну атаку в Первомайському на Харківщині
Про це повідомляє російська державна агенція ТАСС.
Агенція публікує відео з виступом речника МО РФ Іґоря Конашенкова, у якому той розповідає про "плани" українських спецслужб провести "у місті Первомайський Харківської області велика провокація із застосуванням отруйних речовин".
За словами Конашенкова, на території виробничого об’єднання "Хімпром" співробітники Служби безпеки України замінували сховище зі 120 тоннами хлору.
Це сховище нібито планують підірвати та звинуватити Росію у створенні хімічної катастрофи, що спричинить загибель місцевих мешканців".
Жодних доказів підготовки "провокації" речник МО РФ не надав.
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