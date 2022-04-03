Міноборони Росії цинічно бреше про Бучу: "Жоден з мирних жителів не постраждав"

Відповідна заява оприлюднена МО РФ сьогодні, 3 квітня 2022 року, передає Еспресо.TV.



"Усі опубліковані київським режимом фотографії та відеоматеріали, що нібито свідчать про якісь "злочини" російських військовослужбовців у місті Буча Київської області, є черговою провокацією. За час перебування даного населеного пункту під контролем російських збройних сил, жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій", - наполягають окупанти.



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За їхніми словами, людей вони ніби силою ніде не утримували, руки їм не зв'язували й у такому стані не розстрілювали.



"У Бучі місцеві жителі вільно пересувалися містом", - стверджують у Міноборони РФ.

Нагадаємо, після витіснення з Бучі російських загарбників там було виявлено близько 300 розстріляних цивільних осіб. Чимало з них були зі зв'язаними руками.

Воєнні злочини росіян проти мирного населення України задокументовано Human Rights Watch.





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