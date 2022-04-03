Кремлівська пропаганда назвала ім'я командира рашистів, відповідального за "зачистку" Бучі. Його прадід воював з бандерівцями

Принаймні, так він фігурує у відповідному інформаційному повідомленні телеканалу Міноборони РФ "Звєзда" та у підготовленій на його основі новині від Interfax.ru, передає Еспресо.TV.



"Командир одного з підрозділів морської піхоти Олексій Шабулін зазначив, що зараз російські морпіхи проводять пошуково-розвідувальні дії і здійснюють зачистку населених пунктів з подальшим завданням закріпитися в них", - зазначала "Звєзда".



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Морпіхам-окупантам Шабуліна допомогали російські десантники (ВДВ).



Діяли вони, як наголошується, саме в Бучанському районі ("напрямок Гостомель-Буча-Озера").



За цією ж адресою на сайті Interfax.ru є оновлення про те, що учасники "зачистки" околиць Києва отримали "нагороди".

В мережі також є відео з обіцянкою Шабуліна "йти до кінця й очистити Україну від фашистів" й розповіддю про те, як його прадід нібито "пройшов усю Велику Вітчизняну війну"."Й до 53-го року гоняв по лісах фашисьську нечесть під назвою бандерівці. Тепер я славний продовжував цієї традиції. Тепер настав мій час. І свого прадіда я не осоромлю", - наголосив Олексій Шабулін.Новина доповнюється