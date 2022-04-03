Генсек ООН шокований подіями у Бучі та закликає до незалежного розслідування злочинів Росії

Про це ідеться в короткій заяві генсека у Твітері.

"Я глибоко шокований знімками цивільних осіб, убитих у Бучі в Україні. Украй важливо, щоб незалежне розслідування привело до ефективного притягнення винних до відповідальності", - закликав Антоніу Гутерреш.



Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Бучанська різанина була навмисним злочином РФ. Закликав розслідувати дії Росії у Гаазі, а також ввести руйнівні санкції.

Тієї ж думки дотримується Британія. Британський посол заявила, що згвалтування стало зброєю російської армії, яку застосували свідомо.

А у США вже пообіцяли нові санкції через звірства Росії у Бучі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb