Кулеба вимагає від G7 руйнівних санкцій проти РФ за масові вбивства окупантами мешканців Бучі

Про це він написав у твітері.



Дмитро Кулеба зазначив, що Бучанська різанина була навмисною, а росіяни прагнуть знищити якомога більше українців.



"Ми повинні зупимнити їх і вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 зараз: ембарго на нафту, газ, вугілля; закрити всі порти для російських суден і товарів; відключити всі російські банки від SWIFT", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 3 квітня ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що після звірств російської армії в Бучі ООН має негайно виключити РФ з Ради з прав людини або саморозпуститися.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що звірства російських окупантів на Київщині стали можливими через боягузливу позицію європейських лідерів.

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