Кулеба вимагає від G7 руйнівних санкцій проти РФ за масові вбивства окупантами мешканців Бучі
Через масові вбивства росіянами мешканців Бучі на Київщині очільник МЗС Дмитро Кулеба вимагає від країн G7 запровадити проти РФ жорсткі санкції, зокрема ввести ембарго на російські нафту й газ і відключити всі банки від SWIFT
Про це він написав у твітері.
Дмитро Кулеба зазначив, що Бучанська різанина була навмисною, а росіяни прагнуть знищити якомога більше українців.
"Ми повинні зупимнити їх і вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 зараз: ембарго на нафту, газ, вугілля; закрити всі порти для російських суден і товарів; відключити всі російські банки від SWIFT", - наголосив міністр.
- Нагадаємо, 3 квітня ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що після звірств російської армії в Бучі ООН має негайно виключити РФ з Ради з прав людини або саморозпуститися.
- Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що звірства російських окупантів на Київщині стали можливими через боягузливу позицію європейських лідерів.
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