"Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті": Кулеба закликав місію суду в Гаазі приїхати до Бучі для збору доказів злочинів РФ

Про це він заявив в ефірі британського радіо Times UK radio, йдеться в заяві МЗС.



"Закликаю Міжнародний кримінальний суд і міжнародні організації направити їхні місії в Бучу та інші звільнені міста та села Київщини, аби у взаємодії з українськими правоохоронцями якомога ретельніше зібрати всі докази воєнних злочинів росіян",- наголосив Кулеба.



За його словами, МЗС України вже направило відповідний запит до Міжнародного кримінального суду. Міністр підкреслив, що ці докази будуть використані в міжнародних та іноземних судах задля притягнення до відповідальності тих, хто вчинив ці звірства.



"Ми все ще збираємо та шукаємо тіла, але рахунок вже пішов на сотні. Мертві тіла лежать на вулицях. Вони вбивали мирних людей, знаходячись у цих селах і містах, і також відходячи з них", - заявив він.



Очільник МЗС України розповів про масові злочини російської армії в Україні, включно з вбивствами, тортурами, мародерством, згвалтуваннями.



"Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах. Росія гірша за ІДІЛ. Якщо раніше я казав, що докладу максимум зусиль для притягнення винних до відповідальності, то тепер я переконаний, що це справа мого життя, якою я буду займатися до останнього подиху, допоки вони всі не понесуть відповідальність", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Також міністр закордонних справ України вимагає від G7 руйнівних санкцій проти РФ за масові вбивства окупантами мешканців Бучі.

3 квітня ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що після звірств російської армії в Бучі ООН має негайно виключити РФ з Ради з прав людини або саморозпуститися. Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що звірства російських окупантів на Київщині стали можливими через боягузливу позицію європейських лідерів.



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