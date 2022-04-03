США готують новий пакет санкцій через злочини Росії у Бучі

Таку заяву речник Держдепартаменту Нед Прайс зробив у ефірі MSNBC Sunday, інформує "Європейська правда".

"Коли йдеться про наші санкції, ми завжди говорили, що ми продовжуватимемо чинити тиск на президента Путіна, на Кремль, на всіх, хто його оточує, включаючи олігархів і наближених, які надають повноваження цій війні проти України… Тому я підозрюю, що дуже скоро ви побачите додаткові дії", - заявив він.

Речник Держдепу також заявив, що США зроблять все можливе для притягнення відповідальності винуватців цього злочину.

"Ми вже побачили, що російські війська скоїли військові злочини. Тепер ми робимо, ми збираємо інформацію, по-перше, щоб висвітлити те, що вони роблять, але й також для того, щоб забезпечити притягнення до відповідальності всіх тих, хто вчинив ці злочини. Це наша місія", – продовжив він.

Нагадаємо, сьогодні Ентоні Блінкен запевнив, що військова допомога Україні лише зростатиме: "На кожен російський танк в України буде 10 протитанкових систем".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb