Було б некоректно виключати РФ з усіх майданчиків міжнародного діалогу, - очільник МЗС Австрії
Австрія виступає проти виключення Росії з міжнародних спільнот через потребу діалогу між державами
Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, передає РБК-Україна.
За його словами, країни повинні мати можливість діалогу, тому виключення з міжнародних платформ є загрозою для роботи дипломатії.
"Було б некоректно виключати Москву з усіх майданчиків міжнародного діалогу... Австрія завжди була країною, яка вміла розмовляти з усіма. Відень є резиденцією ООН, резиденцією ОБСЄ, яка є платформою для контактів з росіянами та білорусами. Наші очікування були низькими, але якщо є можливість віч-на-віч з лідером поговорити про військові злочини, порушення міжнародного права, то варто спробувати", - сказав Шалленберг.
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