Було б некоректно виключати РФ з усіх майданчиків міжнародного діалогу, - очільник МЗС Австрії

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, передає РБК-Україна.

За його словами, країни повинні мати можливість діалогу, тому виключення з міжнародних платформ є загрозою для роботи дипломатії.

"Було б некоректно виключати Москву з усіх майданчиків міжнародного діалогу... Австрія завжди була країною, яка вміла розмовляти з усіма. Відень є резиденцією ООН, резиденцією ОБСЄ, яка є платформою для контактів з росіянами та білорусами. Наші очікування були низькими, але якщо є можливість віч-на-віч з лідером поговорити про військові злочини, порушення міжнародного права, то варто спробувати", - сказав Шалленберг.