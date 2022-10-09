"Було б зрозуміло, якби вони стирали з землі Західну Україну", - "слуга" Богуцька про ракетні удари РФ по Півдню та Сходу

На її думку, в даному випадку країна-агресор, знищує тих, кого пропагандисти називали "одиннарод", "наші росіяни", "російськомовне населення". Про це Богуцька заявила 9 жовтня 2022 року у себе на фейсбуці.

"Запоріжжя. Вінниця. Миколаїв. Маріуполь. Харків. Росіянам методично вбивали в голови двохсотими цвяхами пропагандистські штампи про те, що весь Схід і Південь України - "наші", росіяни, рідні, які страждають від українців. І тепер, підриваючи будинки "наших росіян" разом із мирними "російськомовними" ці агітпропні бовдури як ні в чому не бувало, розповідають, що таким чином Росія проводить денацифікацію. Розумом не можна осягнути", - зазначає вона.

"Це за межами здорового розуміння", - додає Богуцька.

При цьому депутатка закликає жителів Криму виїздити з півострова.

"Потрібно виїжджати зараз, доки є можливість", - каже Єлізавета Богуцька.

"Думаю, що Росія сама знищуватиме Крим. Не пошкодує нікого. Ані українських патріотів, ані російських. Ані Бахчисарай, ані Севастополь", - стверджує представниця СН.

Разом з тим, імовірне знищення росіянами Західної України вона вважає "зрозумілим".

"Жахлива думка, звичайно, але було б зрозуміло, якби вони стирали із землі Західну Україну. Типу, боролися б із "бендерівщиною". Але вбивати масово і знищувати саме Південний Схід, який у них там вважався "Малоросією" - неймовірно", - пише на своїй сторінці Богуцька.

Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 жовтня 2022 року росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по житловому сектору міста Запоріжжя.

Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя.

Частково зруйновано дев'ятиповерховий будинок. Також зруйновано п’ять приватних будинків. Уражені об’єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів.

Наразі відомо про 12 загиблих. Ушпиталено 49 постраждалих, з них 6 дітей. Інформація уточнюється. Під завалами можуть знаходитись люди. На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб.

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