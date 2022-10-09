"Було б зрозуміло, якби вони стирали з землі Західну Україну", - "слуга" Богуцька про ракетні удари РФ по Півдню та Сходу
Народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Єлізавета Богуцька прокоментувала останні масовані обстріли міст Півдня та Сходу України
На її думку, в даному випадку країна-агресор, знищує тих, кого пропагандисти називали "одиннарод", "наші росіяни", "російськомовне населення". Про це Богуцька заявила 9 жовтня 2022 року у себе на фейсбуці.
"Запоріжжя. Вінниця. Миколаїв. Маріуполь. Харків. Росіянам методично вбивали в голови двохсотими цвяхами пропагандистські штампи про те, що весь Схід і Південь України - "наші", росіяни, рідні, які страждають від українців. І тепер, підриваючи будинки "наших росіян" разом із мирними "російськомовними" ці агітпропні бовдури як ні в чому не бувало, розповідають, що таким чином Росія проводить денацифікацію. Розумом не можна осягнути", - зазначає вона.
"Це за межами здорового розуміння", - додає Богуцька.
При цьому депутатка закликає жителів Криму виїздити з півострова.
"Потрібно виїжджати зараз, доки є можливість", - каже Єлізавета Богуцька.
"Думаю, що Росія сама знищуватиме Крим. Не пошкодує нікого. Ані українських патріотів, ані російських. Ані Бахчисарай, ані Севастополь", - стверджує представниця СН.
Разом з тим, імовірне знищення росіянами Західної України вона вважає "зрозумілим".
"Жахлива думка, звичайно, але було б зрозуміло, якби вони стирали із землі Західну Україну. Типу, боролися б із "бендерівщиною". Але вбивати масово і знищувати саме Південний Схід, який у них там вважався "Малоросією" - неймовірно", - пише на своїй сторінці Богуцька.
- Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 жовтня 2022 року росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по житловому сектору міста Запоріжжя.
- Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя.
- Частково зруйновано дев'ятиповерховий будинок. Також зруйновано п’ять приватних будинків. Уражені об’єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів.
- Наразі відомо про 12 загиблих. Ушпиталено 49 постраждалих, з них 6 дітей. Інформація уточнюється. Під завалами можуть знаходитись люди. На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.21
Купівля 40.21Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе