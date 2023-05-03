Про це повідомила пресслужба МЗС.

"За даними Інституту масової інформації, протягом чотирнадцяти місяців з початку вторгнення РФ скоїла понад 500 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. За рік і два місяці повномасштабної війни російські загарбники вбили понад п’ятдесят українських та іноземних журналістів, з них дев'ять безпосередньо під час здійснення редакційних завдань у зонах бойових дій", - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що редакції на тимчасово окупованих територіях втратили свої будівлі та отримували численні погрози, через що були змушені припинити діяльність.

Також у Кулеби заявили про катастрофічну ситуацію зі свободою слова в тимчасово окупованому Криму.

"Росія свідомо ізолює окуповані території від українського інформаційного простору, натомість запускає трансляцію своїх пропагандистських каналів, які дискредитують Українську державу та Сили оборони", - повідомили в МЗС.

У відомстві закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Росію через вбивства, тортури та переслідування журналістів, придушення розвитку вільного та безпечного середовища для роботи медіа на тимчасово окупованих українських територіях.

"ЗМІ держави-агресора мають бути позбавлені права розповсюджувати фейки про війну, розв’язану РФ, не мати можливості приховувати наслідки атак по українській території, виправдовувати загибель цивільного населення та свідоме руйнування інфраструктури та культурних об’єктів України", - резюмували в МЗС.