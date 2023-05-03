Україна піднялася на 79 місце у рейтингу свободи преси
У середу, 3 травня, оприлюднили Всесвітній індекс свободи преси 2023, згідно з яким Україна піднялася на 27 сходинок у напрямку свободи преси
Про це ідеться у Всесвітньому індексі свободи преси 2023 (World Press Freedom Index), який публікують "Репортери без кордонів" (RSF).
Україна посіла 79 місце у рейтингу свободи ЗМІ. Ще торік держава займала 106 місце. При цьому укладачі рейтингу вказують, що зараз журналісти в Україні перебувають у найбільшій фізичній небезпеці, ніж будь-коли.
Росія посідає 164 місце в рейтингу, а Білорусь - 157. Польща ж розмістилася на 57 місці, Молдова — на 28-му, а Румунія — на 53-му.
Рейтинг публікують щороку 3 травня, коли відзначається Всесвітній день свободи преси. Представники RSF оцінюють стан медіа у 180 країнах, аналізуючи здатність медійників робити суспільно важливі публікації без зовнішнього втручання та загрози власній безпеці.
- У 2022 році Україна посіла 106 місце в рейтингу свободи преси-2022 серед 180 країн. На думку правозахисників, повномасштабна війна Росії загрожує виживанню українських ЗМІ, хоча Україні доводиться протистояти не тільки військовому, але й інформаційному наступу пропаганди Кремля.
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