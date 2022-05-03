Україна втратила 9 пунктів у щорічному індексі свободи преси, війна загрожує виживанню ЗМІ, – Репортери без кордонів

Про це свідчить "Індекс свободи преси" за 2022 рік, який оприлюднила міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" (RSF).



У 2022 році Україна опинилася на 106 сходинці, хоча торік посілала 97-му. На думку правозахисників, повномасштабна війна Росії загрожує виживанню українських ЗМІ, хоча Україні доводиться протистояти не тільки військовому, але й інформаційному наступу пропаганди кремля.



До тогож на окупованих територіях російські загарбники свідомо атакують журналістів, пресу та загалом телекомунікаційну інфраструктуру, аби позбавити доступу мешканців цих територій до незалежних новин. У RSF підкреслюють, що представники ЗМІ в Україні зараз перебувають у більшій фізичній небезпеці, ніж коли-небудь.



При цьому в RSF візначають, що медіаланшафт, попри свою різноманітність, значною мірою залишається під контролем олігархів.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що не ухвалювала рішення про вимкнення телеканалів "Прямий", "5 канал" та "Еспресо".

Понад 150 представників української наукової та культурної інтелігенції підписали лист президенту України, Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, Раді національної безпеки та оборони, в якому висловлюють підтримку телеканалам "Еспресо", "Прямому" і 5-му та свободи слова в Україні, та вимагають відновити їх мовлення в цифровому ефірі.



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