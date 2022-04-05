Нацрада заявила, що не приймала рішення щодо вимкнення Еспресо, Прямого та 5-го каналів
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що не ухвалювала рішення про вимкнення телеканалів "Прямий", "5 канал" та "Еспресо"
Про це повідомила пресслужба регулятора у коментарі Укрінформу.
"До повноважень Національної ради належить ліцензування теле- і радіомовників та нагляд за їхньою діяльністю. Жодного рішення про вимкнення телеканалів Національна рада не ухвалювала. Крім цього, Національна рада не може коментувати рішення державного оператора - Концерну РРТ, який відповідає за передачу сигналу мовників", - зазначили у Нацраді.
- Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.
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