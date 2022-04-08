Представники української наукової та культурної інтелігенції вимагають відновити цифрове мовлення Еспресо, Прямого і 5 каналу - Лист
Понад 150 представників української наукової та культурної інтелігенції підписали лист президенту України, Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, Раді національної безпеки та оборони, в якому висловлюють підтримку телеканалам "Еспресо", Прямого і 5 та свободи слова в Україні, та вимагають відновити їх мовлення в цифровому ефірі
Наводимо повний текст листа:
Зупинити внутрішній інформаційний фронт
4 квітня цього року представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканалів "Еспресо", Прямий і 5 у цифровій мережі Т2.
На спроби отримати пояснення від Концерну РРТ телеканал "Еспресо", як повідомляється на сайті каналу, не отримав жодних відповідей.
Телеканал "Еспресо" завжди займав і продовжує займати проукраїнську позицію. "Український погляд на світ" — це не лише гасло, але й цінності кожного співробітника телеканалу.
Журналісти Прямого та 5 каналу наголошують, що дотримуються принципу єдиної державної інформаційної політики, а левову частку ефірного часу передали спільному загальнонаціональному марафону, виконуючи Указ Президента.
Також телеканал «Еспресо» допомагає іноземним партнерам донести до українців те, що вони роблять, як допомагають нашій країні для нашої перемоги. Для цього на підставі відповідних договорів в ефірі Еспресо регулярно виходять щоденні інформаційні блоки іноземних партнерів — новини BBC (Великобританія), Радіо Свободи, Голос Америки (США), France 24 (Франція).
Повністю усвідомлюючи виклики, з якими стикається наша країна сьогодні, канали фокусуються на питаннях війни, об’єднання нації заради спільної перемоги та інформування глядачів про офіційну інформацію від органів державної влади.
Наша народна війна за незалежність увінчається перемогою в тому числі і завдяки зусиллям кожного і кожної на всіх ділянках фронту та тилу. Інформаційна війна та висока місія інформування українців і світу — вагома складова нашої боротьби. А повага до прав і свобод — ознака вільної України.
Ми не Росія, щоб у нас можна було без рішення суду відмовляти у праві голосу незалежним медіа. Натомість волюнтаристське безпідставне і незаконне вимкнення патріотичних і професійних телеканалів — це злочин антиукраїнських сил, направлених на послаблення нашої боротьби з агресором. Адже ідеологічна зброя сьогодні не менш важлива, ніж ракети і літаки.
Ми публічно висловлюємося на підтримку телеканалів «Еспресо», Прямого і 5 та свободи слова в Україні, та вимагаємо відновити їх мовлення.
Свобода слова — запорука перемоги!
Слава Україні!
Лист підписали:
-
Леонід Фінберг, головний редактор видавництва "Дух і Літера"
-
Сергій Квіт, президент Національного університету "Києво-Могилянська академія"
-
Євген Бистрицький, філософ
-
Ірма Вітовська, акторка театру та кіно
-
Володимир Казарін, професор
-
Вахтанґ Кебуладзе, філософ
-
Максим Стріха, науковець, перекладач, письменник
-
Ярослав Яцків, академік НАН України, головний редактор ж-лу”Світогляд”
-
Ігор Козловський, релігієзнавець, історик, письменник
-
Мирослав Маринович, колишній політв’язень, проректор Українського католицького університету
-
Йосиф Зісельс, колишній політв'язень, учасник Ініціативної групи “Першого грудня”
-
Володимир Діброва, письменник, викладач Гарвардського університету, США
-
Петро Рихло, літературознавець, перекладач, професор Чернівецького Національного університету імені Юрія Федьковича
-
Юрій Макаров, журналіст
-
Микола Рябчук, почесний президент Українського ПЕН-центру
-
Юрко Прохасько, перекладач, автор
-
Ростислав Лужецький, художник, видавець
-
Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи
-
Ігор Пошивайло, к.і.н., генеральний директор Національного музею Революції Гідності, віце-президент DRMC-ICOM
-
Оля Гнатюк, польська дослідниця в галузі українознавства, учасниця Ініціативної групи “Першого грудня”
-
Ігор Набитович / Ihor Nabytovych, доктор філологічних наук, професор, професор Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні
-
Анатолій Подольський, історик, керівник Українського центру вивчення історії Голокосту
-
Данило Лубківський, дипломат, Заступник Міністра закордонних справ України (2014)
-
Тетяна Терен, журналістка, виконавча директорка Українського ПЕН
-
Таня Малярчук, авторка, членкиня Українського ПЕН-центру
-
Анна Ленчовська, психологиня, директорка ГО “Освітній центр “Простір толерантності”
-
Вяткіна Наталія філософ, викладачка Американського університету в Києві
-
Катерина Рапай, художник театру
-
Андрій Кадикало, доцент, викладач НУ "Львівська політехніка"
-
Міхаіл Ордовський, кінорежисер
-
Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської та Львівської бізнес-шкіл
-
Тарас Возняк, політолог
-
Вадим Залевський, виконавчий директор видавництва "Дух і літера"
-
Луковська Наталія Богданівна, керівник відділу R&D в ТОВ "Діскавері - бурове обладнання (Україна)"
-
Дмитро Сінченко, голова ГО Асоціація Політичних Наук, політолог, публіцист
-
Ірина Берлянд, дослідниця, редактор
-
Анатолій Ахутін, філософ
-
Оксана Танюк, заступник директора НЦТМ ім. Леся Курбаса, науковець, драматург
-
Тетяна Пастушенко, к.і.н, старша наукова співробітниця Інституту історії України НАН України
-
Костянтин Москалець, письменник
-
Анастасія Левкова, письменниця
-
Олеся Ісаюк, др. , наукова співробітниця Центру досліджень визвольного руху та Національного музею-меморіалу “Тюрма на Лонцького”
-
Тетерук Андрій, народний депутат Верховної Ради України 8 скликання, ветеран АТО
-
Михайло Басараб, політолог
-
Михайло Гончар, Центр глобалістики “Стратегія ХХІ, президент
-
Катерина Чепура, режисерка, від громадянського руху “Відсіч”
-
Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ (2007- 2009), Надзвичайний і повноважний посол України (1996)
-
Дарія Гірна, телеведуча Суспільного мовлення
-
Анастасія Левкова, письменниця
-
Сашко Ком’яхов, художник
-
Ольга Сало, заступниця директора, Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності
-
Ярина Ясиневич, директорка Форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia
-
Юлія Шекет, поетка, перекладачка
-
Віталій Пономарьов, філософ
-
Сергій Пархоменко, член Руху опору Вільна Україна, військовослужбовець ЗСУ, директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД
-
Олександр Ком'яхов, український ілюстратор
-
Ганна Гопко, громадська діячка, журналістка, кандидат наук із соціальних комунікацій, народний депутат України 8 скликання
-
Катерина Рапай, художниця, письменниця
-
Володимир Войтенко, кінознавець
-
Галина Вдовиченко, письменниця
-
Олександр Дем’янчук, в.о.декана Факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА
-
Юрій Гончаренко, віцепрезидент Фонд сприяння демократії, Рух опору Вільна Україна
-
Богдана Матіяш, письменниця, перекладачка
-
Загребельська Агія, співзасновниця «Ліги антитрасту»
-
Ольга Коцюруба, юрист, адвокатПроноза Владислав, студент НаУКМА
-
Дмитро Бібік, науковець, амбасадор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича
-
Герасімова Ольга, м.н.с. лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин ДУ “Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України”, студентка НаУКМА
-
Остап Кривдик, військовослужбовець ЗСУ, радник Голови ВР України (2016-19), асоційований аналітик УКУ, міжнародний секретар Руху опору Вільна Україна
-
Віталій Нахманович, історик
-
Уляна Головач, доцент кафедри філології, Український католицький університет
-
Неллі Корнієнко, академік НАМУ, доктор мистецтвознавства, засновник і генеральний директор Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса
-
Діана Клочко, мистецтвознавиця, лекторка, НаУКМА
-
Ольга Зайченко, заввідділу просвітницько-наукової роботи МКДУ
-
Костянтин Сігов, НаУКМА
-
Володимир Кулик, політолог
-
Юлія Бентя, музикознавиця
-
Папакін Георгій, доктор іст. наук, директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
-
Наталія Лигачова, голова ГО "Детектор медіа"
-
Козак Олена, старша викладачка НаУКМА
-
Олена Стяжкіна, історикиня, письменниця
-
Оксана Лущевска, письменниця, перекладачка
-
Павло Вольвач, письменник
-
Борис Ґудзяк, Mитрополит філядельфійський, президент Українського католицького університету
-
Askold Melnyczuk, writer, Professor, University of Massachusetts Boston
-
Андрій Пучков, мистецтвознавець, професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
-
Петро Яценко, письменник
-
Наталка Білоцерківець, поет
-
Катерина Ботанова, критикиня, кураторка
-
Максим Беспалов, письменник
-
Віктор Морозов, перекладач, член Українського ПЕН-центру
-
Світлана Невдащенко, дизайнер-верстальник, вид-ва “Дух і Літера”
-
Андрій Павлишин, історик, перекладач, член Українського ПЕН-центру
-
Ія Ківа, поетка, перекладачка, журналістка, членкиня Українського ПЕН
-
Віктор Єленський, доктор філософських наук, професор
-
Алла Татаренко, перекладачка, членкиня Українського ПЕН-центру
-
Марія Титаренко, медіадослідниця, есеїстка, членкиня PEN Ukraine
-
Віталій Портников, журналіст, телеведучий
-
Степан Процюк, письменник
-
Оксана Куценко, письменниця, дипломатка
-
Олексій Панич, філософ, перекладач, член Українського ПЕН-центру
-
Геннадій Боряк, історик-архівіст
-
Олексій Сінченко, літературознавець, член Українського ПЕН, лейтенант ЗСУ
-
Іван Андрусяк, письменник, редактор, член Українського ПЕН
-
Світлана Поваляєва, письменниця
-
Ірина Цілик, кінорежисерка, письменниця
-
Олег Хома, д.філос.н., професор
-
Олександр Голуб, д.хім.н,професор НаУКМА
-
Андрій Любка, письменник, перекладач
-
Ірина Риндюк, дизайнер-верстальник вид-ва “Дух і Літера”
-
Наталка Сняданко, письменниця
-
Юрій Винничук письменник
-
Ольга Лучук, доцентка Львівського національного університету ім.І.Франка, членкиня Українського ПЕН
-
Наталія Бельченко, поетка, перекладачка
-
Борис Захаров, директор БФ “Людина і право”
-
Олесь Ільченко, письменник
-
Ольга Юркова, журналістка, медіатренерка
-
Тарас Лучук, перекладач, член Українського ПЕН, доцент ЛНУ ім. І.Франка
-
Олександр ПОТЄХІН, історик
-
Тарас Волянюк, дизайнер
-
Роман Гардашук, перекладач
-
Всеволод Хома, студент КНУ ім. Тараса Шевченка
-
Зоя Казанжи, журналістка, письменниця
-
Тетяна Калита, галеристка, директорка ГО Міжнародний інститут культурної дипломатії
-
Віталій Пономарьов, філософ
-
Оксана Мамченкова, координаторка проєктів Українського ПЕН
-
Рафєєнко Володимир, письменник, літературознавець
-
Анна Осипчук, доцентка, Національний університет "Києво-Могилянська академія", наукова директорка Школи політичної аналітики НаУКМА
-
Вікторія Томенчук
-
Тетяна Гордійчук
-
Дарія Сироїд, доцентка Українського католицького університету
-
Андрій Кокотюха, журналіст, сценарист, письменник
-
Катерина Максим, консультант, волонтер Громадський Сектор Євромайдану
-
Роман Григорів, український композитор, музикант, автор опер, камерних, вокальних та симфонічних творів
-
Данило Антонюк, молодший науковий співробітник (Центр Юдаїки), фоторепортер
-
Наталія Шумкова, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, комунікації з випускниками
-
Маргарита Женчук, волонтерка, екологиня
-
Євгенія Чуприна, поетка, співачка
-
Олена Поліщук, сценографка, дизайнерка, наукова співробітниця Музею книги і друкарства України
-
Олександр Саврук, директор, декан Києво-Могилянської бизнес-школи
-
Андрій Вахтель, філософ, перекладач
-
Ольга Юрченко, юрист
-
Сечкар Григорій, студент
-
Анна Прохорова, старша викладачка кафедри соціології Національного університету “Києво-Могилянська академія”
-
Андрій Самотіс
-
Оксана Соколик, Медіагрупа “Homin”, Телебачення Forum TV, Canada, керівник
-
Оксана Юркова, історик
-
Анна Уманська, наукова співробітниця Центру юдаїки НаУКМА
-
Гаська Шиян, письменниця
-
Юрій Матевощук, перекладач, культурний менеджер
-
Роман Мисько, різьбяр по дереву, художник
-
Галадій Оксана, юрист
-
Анатолій Дністровий, письменник
-
Олена Шарговська, журналістка, літературна оглядачка
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.63
- Актуальне
- Важливе