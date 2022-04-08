Представники української наукової та культурної інтелігенції вимагають відновити цифрове мовлення Еспресо, Прямого і 5 каналу - Лист

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Зупинити внутрішній інформаційний фронт

4 квітня цього року представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканалів "Еспресо", Прямий і 5 у цифровій мережі Т2.

На спроби отримати пояснення від Концерну РРТ телеканал "Еспресо", як повідомляється на сайті каналу, не отримав жодних відповідей.

Телеканал "Еспресо" завжди займав і продовжує займати проукраїнську позицію. "Український погляд на світ" — це не лише гасло, але й цінності кожного співробітника телеканалу.

Журналісти Прямого та 5 каналу наголошують, що дотримуються принципу єдиної державної інформаційної політики, а левову частку ефірного часу передали спільному загальнонаціональному марафону, виконуючи Указ Президента.

Також телеканал «Еспресо» допомагає іноземним партнерам донести до українців те, що вони роблять, як допомагають нашій країні для нашої перемоги. Для цього на підставі відповідних договорів в ефірі Еспресо регулярно виходять щоденні інформаційні блоки іноземних партнерів — новини BBC (Великобританія), Радіо Свободи, Голос Америки (США), France 24 (Франція).

Повністю усвідомлюючи виклики, з якими стикається наша країна сьогодні, канали фокусуються на питаннях війни, об’єднання нації заради спільної перемоги та інформування глядачів про офіційну інформацію від органів державної влади.

Наша народна війна за незалежність увінчається перемогою в тому числі і завдяки зусиллям кожного і кожної на всіх ділянках фронту та тилу. Інформаційна війна та висока місія інформування українців і світу — вагома складова нашої боротьби. А повага до прав і свобод — ознака вільної України.

Ми не Росія, щоб у нас можна було без рішення суду відмовляти у праві голосу незалежним медіа. Натомість волюнтаристське безпідставне і незаконне вимкнення патріотичних і професійних телеканалів — це злочин антиукраїнських сил, направлених на послаблення нашої боротьби з агресором. Адже ідеологічна зброя сьогодні не менш важлива, ніж ракети і літаки.

Ми публічно висловлюємося на підтримку телеканалів «Еспресо», Прямого і 5 та свободи слова в Україні, та вимагаємо відновити їх мовлення.

Свобода слова — запорука перемоги!

Слава Україні!

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