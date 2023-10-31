Тому що бути антисемітом безпечніше.

Ізраїльтяни в цілому не стануть підривати ваші будинки, розстрілювати ваші редакції та відрізати вам голови в прямому ефірі (були лише поодинокі винятки з цього правила, і то без зайвої демонстративності). А терористи чи авторитарна влада — запросто, показово і масово. Тому критикувати нелюдські режими страшно.

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А антисемітизм легко сховати за сучасними лівацькими гаслами, і за це нічого не буде (евреї-соціалісти кінця ХІХ ст. перевертаються в трунах). Правда, нещодавно американські хедж-фонди показали, як із цим боротися, але до повної перемоги над ідіотами в кампусах ще далеко, а в Європі — й поготів.

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Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

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