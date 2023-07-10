Чарльз ІІІ вперше після коронації зустрівся з Байденом

Про це пише CNN.

Байден оглянув почесну варту, сформовану з роти валлійської гвардії принца Уельського, – були присутні сотні військовослужбовців та військовий оркестр. Оркестр виконав "God Save the King" (гімн Великої Британії) після прибуття монарха та "The Star-Spangled Banner" (гімн США) під час входу Байдена.

Це друга поїздка Байдена до Віндзорського замку з моменту вступу на посаду – президент зустрічався з матір’ю короля, королевою Єлизаветою ІІ, в червні 2021 року.

Байден, Чарльз ІІ та спеціальний посланник з питань клімату Джон Керрі зустрілися з керівниками компаній приватного сектора на кліматичному заході, де обговорили перешкоди для приватних інвестицій,

Зазначається, що Байдена особливо зацікавила частина дискусії, зосереджена на тому, "що можна зробити в страховій галузі, щоб мати можливість забезпечити страхування певних типів інвестицій". Керрі сказав, що інша частина розмови була зосереджена на тому, щоб "примусити банки розвитку та корпорації об’єднатися, аби зменшити ризики для інвестицій".

"У світі багато капіталу. Але деякий залишається осторонь. І те, що нам потрібно зробити зараз, це прискорити розвиток нових технологій, а також розвиток наявних технологій: сонячних, вітрових, ядерних і так далі", – сказав Керрі.