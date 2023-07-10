Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

"Лідери розглянули підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. Вони підтвердили свою непохитну підтримку України в умовах агресії Росії, яка триває", - розповіли в адміністрації Байдена.

Водночас як зазначено в заяві представника Даунінг-стріт, політики також обговорили контрнаступ ЗСУ та підкреслили "важливість того, щоб міжнародні партнери країни взяли на себе зобов’язання щодо її довгострокової оборони, надання підтримки, необхідної Україні для перемоги у цій війні та забезпечення справедливого та тривалого миру".

Сунак і Байден також погодилися з необхідністю забезпечити Швеції "швидкий шлях до повного вступу в НАТО", цитує CNN речника Даунінг-стріт.

Заява закінчується словами, що обидва лідери визнають важливість їхньої дружби та продовження "тісного діалогу, який вони мали протягом кількох місяців".

Що відомо про вступ України до НАТО

У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.

16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО. Цього ж дня сейм Польщі ухвалив резолюцію про підтримку вступу України в НАТО.

10 липня стало відомо, що в НАТО досягли консенсусу щодо скасування ПДЧ для України.