Букмекери назвали збірну України аутсайдером у матчі з Грузією
У суботу, 16 листопада, збірна України з футболу зіграє проти Грузії у 5-му турі Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають, що національна команда України є аутсайдером у протистоянні з Грузією. Аналітики віддали перевагу грузинам - 2,64, а шанси нашої збірної оцінюють у 2,85. На нічию - 3,28.
Поєдинок відбудеться 16 листопада у Батумі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
Георгій Судаков (ліворуч), Михайло Мудрик (у центрі), Артем Довбик (праворуч), Фото: Getty Images
Перед двома заключними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів.
У вирішальних іграх команда Реброва зустрінеться 16 листопада в Батумі з Грузією та 19 листопада в Тирані з Албанією.
Переможці груп напряму вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які фінішують слідом за переможцями.
Ліга націй
5-й тур
16 листопада
Грузія - Україна
Батумі, стадіон Adjarabet Arena
Початок - 19:00
Трансляція - Megogo
Георгій Судаков (ліворуч) та Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Грузія, Фото: Getty Images
Як збірна України виступає в Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.
У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані виявилася сильнішою за Грузію - 1:0.
Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.
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