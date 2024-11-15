Букмекери назвали збірну України аутсайдером у матчі з Грузією

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають, що національна команда України є аутсайдером у протистоянні з Грузією. Аналітики віддали перевагу грузинам - 2,64, а шанси нашої збірної оцінюють у 2,85. На нічию - 3,28.

Поєдинок відбудеться 16 листопада у Батумі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Георгій Судаков (ліворуч), Михайло Мудрик (у центрі), Артем Довбик (праворуч), Фото: Getty Images

Перед двома заключними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів.

У вирішальних іграх команда Реброва зустрінеться 16 листопада в Батумі з Грузією та 19 листопада в Тирані з Албанією.

Переможці груп напряму вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які фінішують слідом за переможцями.

Ліга націй

5-й тур

16 листопада

Грузія - Україна

Батумі, стадіон Adjarabet Arena

Початок - 19:00

Трансляція - Megogo

Георгій Судаков (ліворуч) та Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Грузія, Фото: Getty Images

Як збірна України виступає в Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані виявилася сильнішою за Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.