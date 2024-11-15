Молодіжна збірна України врятувала матч з Португалією після трьох поспіль пропущених голів

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Українці вдало розпочали гру в Алверці та відкрили рахунок на 4-й хвилині зусиллями Арсенія Батагова. Проте в першому таймі команда Унаї Мельгоси отримала у відповідь три голи. Забили Рафаель Родрігеш, Матеус Фернандеш та Батагов, який відправив м'яч у власні ворота.

По перерві Україна врятувалася від поразки. На 56-й хвилині Максим Хлань реалізував пенальті, а наприкінці матчу Батагов зробив дубль та приніс нашій команді нічию 3:3.

Товариський матч

15 листопада

Португалія U21 - Україна U21 3:3

Голи: Родрігеш, 17, Фернандеш, 39, Батагов, 45 (авт.) - Батагов, 4, 86, Хлань, 56