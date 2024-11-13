"Неможливо знайти вцілілу будівлю": ватажок терористичної "ДНР" Пушилін показав відео нібито з окупованого Вугледара
Прокремлівський маріонетковий ватажок Денис Пушилін заявив, що нібито приїхав до тимчасово окупованого Вугледара Донецької області
Відповідне відео Пушилін виклав у Telegram.
"Сьогодні працюємо у Вугледарі. Руйнування дуже серйозні - вцілілу будівлю знайти майже неможливо", - заявив терорист.
За його словами, наразі окупанти нібито надають допомогу цивільному населенню, що залишилося в місті.
Зауважимо, що наразі невідомо, чи точно Пушилін перебуває у Вугледарі. Натомість відео ватажок Пушилін зняв напроти зруйнованого будинку.
- 1 жовтня DeepState заявив, що російські терористи змогли захопити Вугледар. Однак у 72-й бригаді заперечили повну окупацію міста.
- Уже 2 жовтня в ОСУВ "Хортиця" офіційно повідомили про вихід військових із Вугледара. "Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів із Вугледара з метою збереження особового складу й бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", - інформували там.
- 3 жовтня президент України Володимир Зеленський назвав вихід українських військових із Вугледара правильним, оскільки це дало змогу зберегти життя воїнів.
- Після виходу з Вугледара Донецької області, про який стало відомо 2 жовтня, 72-га ОМБр ім. Чорних Запорожців продовжує тримати оборону на тому самому напрямку.
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