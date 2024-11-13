"Неможливо знайти вцілілу будівлю": ватажок терористичної "ДНР" Пушилін показав відео нібито з окупованого Вугледара

Відповідне відео Пушилін виклав у Telegram.

"Сьогодні працюємо у Вугледарі. Руйнування дуже серйозні - вцілілу будівлю знайти майже неможливо", - заявив терорист.

За його словами, наразі окупанти нібито надають допомогу цивільному населенню, що залишилося в місті.

Зауважимо, що наразі невідомо, чи точно Пушилін перебуває у Вугледарі. Натомість відео ватажок Пушилін зняв напроти зруйнованого будинку.