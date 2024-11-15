Люди з бойовим досвідом мають всі шанси бути представленими у парламенті нового скликання, - політолог Кошель
Політолог Олексій Кошель вважає, що близько 50% нового складу Верховної Ради будуть учасники бойових дій, ветерани та волонтери
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Щодо соціологічних досліджень, в яких у другий тур можливих виборів президента України вийдуть Зеленський та Залужний, і Залужний перемагає, то за моїми даними це є правдою. Якщо проводити аналіз і подивитися за відкритими джерелами на довіру до ЗСУ, то вона становить понад 90%. Я давно прогнозував, що люди з досвідом бойових дій, ветерани, волонтери мають всі шанси бути широко представленими у парламенті нового скликання", - підкреслив політолог.
На його думку, таких людей серед депутатів буде понад 50% або близько 50%.
"Такі є реалії. Це досить гарна картина. А зі старих парламентських партій мають шанси залишитися 1-2 політичні сили, не більше", - зауважив Олексій Кошель.
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