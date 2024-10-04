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Щось готується: політик Луценко про вибори в Україні у 2025 році

Ірена Моляр
4 жовтня, 2024 п'ятниця
21:47
Суспільство Юрій Луценко

Юрій Луценко, політик, капітан ЗСУ, вважає, що у 2025 році можуть бути проведені не тільки президентські вибори в Україні, а й референдум щодо нейтрального статусу нашої країни

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є сигнали щодо можливих виборів в Україні у 2025 році. Тиждень тому ми отримали інформацію про те, що виборчий штаб на Банковій вперше отримав зарплату для початку підготовки президентських виборів. Як у будь-якої серйозної партії, виборчий штаб після виборів не розпускають - якось він мінімально працює. А  коли починається підготовка до виборів, штаб розгортають і він починає працювати. Наш виборчий штаб в основному пішов на фронт, у нас дві з половиною тисячі партійців зараз у діючий армії. І тут ми отримуємо таку інформацію. Потім бачимо постанову ЦВК про уточнення дільниць. Далі одна заява, потім друга. Бачимо масову зачистку інформаційного поля і впізнаваних фігур, які мають хоч якийсь рейтинг. Все це приводить до думки, що щось готується", - зауважив Юрій Луценко.

За його словами, з того, що чути від "Слуг Народу", Офісу президента, то плануються тільки президентські вибори, ніякі інші - ні парламентські, ні місцеві.

"Бо про це ми багато говорили, коли поставало питання про легітимність президента. Так, він легітимний. Поки йде війна, він виконує повноваження президента. Вибори парламенту під час війни заборонені Конституцією, а от вибори президента не заборонені Конституцією, вони заборонені лише законом про особливий час. Я завжди казав, що не можна, наприклад, у військовий час ділити армію на тих, хто голосує за одну партію і за другу. Це братство не можна колоти. Тим більше, не можна їх примушувати голосувати, за кого накаже командир. А ще гірше, якщо їх взагалі виключать з процесу, така думка також є. А що робити з 8 млн людей за кордоном? Що робити зі списками виборців? Ви уявляєте, скільки переміщених людей зі сходу України тепер є в центрі та на заході країни? Тобто питань - багато", - підкреслив політик.

На його думку, державний діяч думає, як виграти війну навіть ціною свого рейтингу, як це робив у свій час Черчилль. А політик думає, як виграти президентські вибори, у тому числі ціною територіальних поступок України.

"Боюсь, що попереду маячать не просто вибори, а референдум про нейтральний статус України як умова припинення війни, поєднаний з президентськими виборами. Це все буде упаковано, я дуже хочу помилятися, але на це схоже. Перед НАТО ставлять, знаючи наперед, неможливі завдання, бо не можна Україну прийняти в Альянс за місяць чи два. "От, прийміть нас у НАТО, дайте нам такий-то перелік озброєння, стільки-то грошей, якщо не даєте, то ви нас кинули. Тому ми змушені йти, звичайно, піклуючись про народ, на переговори". А на переговорах ми чуємо вимогу нейтрального статусу, а далі це референдум, а значить, потрібне припинення вогню, не продовження воєнного стану, відповідно, референдум з одночасними президентськими виборами. Такий сценарій зараз широко дебатується в політичних колах", - резюмував Луценко.

  • Верховна Рада України у вівторок, 23 липня, підтримала законопроєкт про продовження в Україні воєнного стану з 12 серпня до 9 листопада.
  • Експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера пояснив, що проведення виборів в Україні під час дії воєнного стану загрожує послабленням позиції держави, як всередині країни, так і на міжнародній арені.
Теги:
вибори
ЦВК
референдум
вибори президента
Юрій Луценко
Війна з Росією
НАТО
Слуга народу
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