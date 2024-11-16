Удар РФ по Одесі 14 листопада: серед пошкоджених будівель - пам’ятки культурної спадщини ЮНЕСКО
Під час комбінованого масованого удару по Одесі 14 листопада російська терористична армія пошкодила пам’ятки культурної спадщини, які перебувають під захистом ЮНЕСКО
Про це інформує Мінкульт.
Вказано, що росіяни пошкодили пам'ятки, розташовані в межах об’єкта всесвітньої спадщини під загрозою "Історичний центр Одеси" та його буферної зони. Йдеться про пам’ятки архітектури та містобудування, історії місцевого значення:
- будівлю технологічного інституту, в якому під час оборони м. Одеси містився загін моряків-розвідників Одеського оборонного району (1936-1938, арх. Мінкус А.Б.);
- будівлю Рішельєвського ліцею (Новоросійського університету) (1852-1857, арх. Шашин О.С.);
- житловий будинок Заріфі (1840-ті, 1851, арх. Черкунов Н.Н., Моранді Ф.Й.);
- житловий будинок та флігель Ковалевського в якому жив Веріго Б.Ф. — фізик, професор (1846 р., кін. XIX ст., арх. Даллаква К.Й., Шашин О.С.);
- житловий будинок Машевського, в якому народився Коптюх А.І. (1850-1860, арх. Гонсіоровський Ф.В.);
- прибутковий будинок Толстого (1880, арх. Гонсіоровський Ф.В.);
- прибутковий будинок Латрі (I пол. XIX ст.);
- прибутковий будинок (кін. XIX ст.), в якому жив Малишевський В.М. -польський композитор, диригент і педагог;
- прибутковий будинок Міхельсона (1890, арх. Влодек Л.Л.);
- прибутковий будинок (1901, арх. Токарєв П.Д.);
- будинок гуртожитку (поч. ХХ ст., арх. Чернігов Л.М.) (правоворотня споруда);
- житловий будинок Вургафта, в якому жив Ямпольський С. М. – економіст, засновник факультету радіоелектроніки Одеського політехнічного інституту (1845, арх. Козлов І.С.);
- житловий будинок, у якому жили: Ланге М. М. – психолог; Бурксер Є. С. – хімік-неорганік і геохімік; Бобинін М. М. – математик (1845, арх. Козлов І.С.);
- будівлю фізико-хімічного інституту Новоросійського університету (1897-1899, арх. Толвінський М.К.);
- житловий будинок Інбера (готель "Савой") (1870-ті, арх. Влодек Л. Л.);
- житловий будинок Ринк-Вагнера (1881, арх. Вейтко А.К.);
- прибутковий будинок Весле (1881, арх. Мазиров Д.Є.);
- прибутковий будинок Леонарді (1913, арх. Прохаска В.І.);
- адміністративну будівлю (у складі комплексу "Млин Вейнштейна") (1888-1890);
- будівлю училища Вейнштейна (у складі комплексу «Млин Вейнштейна») (1896).
Також зазнала пошкоджень пам’ятка історії місцевого значення будинок Дур’яна (готель "Вікторія" з паровою пекарнею).
"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ, аби жоден злочин не залишився без покарання", - наголосили у Мінкульті.
- Увечері четверга, 14 листопада, Росія запустила безпілотники по території України. Внаслідок комбінованого масованого удару по Одесі загинула жінка, серед поранених - 9-річний хлопчик.
- Актуальне
- Важливе