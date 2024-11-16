Удар РФ по Одесі 14 листопада: серед пошкоджених будівель - пам’ятки культурної спадщини ЮНЕСКО

Про це інформує Мінкульт.

Вказано, що росіяни пошкодили пам'ятки, розташовані в межах об’єкта всесвітньої спадщини під загрозою "Історичний центр Одеси" та його буферної зони. Йдеться про пам’ятки архітектури та містобудування, історії місцевого значення:

будівлю технологічного інституту, в якому під час оборони м. Одеси містився загін моряків-розвідників Одеського оборонного району (1936-1938, арх. Мінкус А.Б.);

будівлю Рішельєвського ліцею (Новоросійського університету) (1852-1857, арх. Шашин О.С.);

житловий будинок Заріфі (1840-ті, 1851, арх. Черкунов Н.Н., Моранді Ф.Й.);

житловий будинок та флігель Ковалевського в якому жив Веріго Б.Ф. — фізик, професор (1846 р., кін. XIX ст., арх. Даллаква К.Й., Шашин О.С.);

житловий будинок Машевського, в якому народився Коптюх А.І. (1850-1860, арх. Гонсіоровський Ф.В.);

прибутковий будинок Толстого (1880, арх. Гонсіоровський Ф.В.);

прибутковий будинок Латрі (I пол. XIX ст.);

прибутковий будинок (кін. XIX ст.), в якому жив Малишевський В.М. -польський композитор, диригент і педагог;

прибутковий будинок Міхельсона (1890, арх. Влодек Л.Л.);

прибутковий будинок (1901, арх. Токарєв П.Д.);

будинок гуртожитку (поч. ХХ ст., арх. Чернігов Л.М.) (правоворотня споруда);

житловий будинок Вургафта, в якому жив Ямпольський С. М. – економіст, засновник факультету радіоелектроніки Одеського політехнічного інституту (1845, арх. Козлов І.С.);

житловий будинок, у якому жили: Ланге М. М. – психолог; Бурксер Є. С. – хімік-неорганік і геохімік; Бобинін М. М. – математик (1845, арх. Козлов І.С.);

будівлю фізико-хімічного інституту Новоросійського університету (1897-1899, арх. Толвінський М.К.);

житловий будинок Інбера (готель "Савой") (1870-ті, арх. Влодек Л. Л.);

житловий будинок Ринк-Вагнера (1881, арх. Вейтко А.К.);

прибутковий будинок Весле (1881, арх. Мазиров Д.Є.);

прибутковий будинок Леонарді (1913, арх. Прохаска В.І.);

адміністративну будівлю (у складі комплексу "Млин Вейнштейна") (1888-1890);

будівлю училища Вейнштейна (у складі комплексу «Млин Вейнштейна») (1896).

Також зазнала пошкоджень пам’ятка історії місцевого значення будинок Дур’яна (готель "Вікторія" з паровою пекарнею).

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ, аби жоден злочин не залишився без покарання", - наголосили у Мінкульті.