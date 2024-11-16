На ТОТ Запоріжжя росіяни в школах організували збір коштів на "СВО", - Нацспротив
У одній зі шкіл у тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни організували примусовий збір коштів на підтримку так званої СВО
Про це інформує Центр національного спротиву.
Вказано, що нібито добровільний збір коштів на підтримку окупантів організували так звані російські волонтери для імітації волонтерського руху.
Кошти з батьків збирали фактично примусово. Водночас дітей молодших класів змусили під наглядом вчителів малювати листівки російським окупантам, а старшокласників - писати листи під диктування.
"Відповідальність за пропагандистську акцію несе департамент освіти місцевої окупаційної адміністрації, а також "волонтерська рота бойового братерства". Все це не лише засіб промивання мізків українським дітям, а й показова акція нібито підтримки окупантів місцевими", - наголосили у Нацспротиві.
- Раніше стало відомо, що на тимчасово окупованій території Луганщини 16 школярів змусили присягнути на вірність Росії.
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