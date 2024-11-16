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Головна Війна з Росією На ТОТ Запоріжжя росіяни в школах організували збір коштів на "СВО", - Нацспротив

На ТОТ Запоріжжя росіяни в школах організували збір коштів на "СВО", - Нацспротив

Ольга Бабишена
16 листопада, 2024 субота
02:20
Війна з Росією школа в окупації

У одній зі шкіл у тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни організували примусовий збір коштів на підтримку так званої СВО

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Про це інформує Центр національного спротиву. 

Вказано, що нібито добровільний збір коштів на підтримку окупантів організували так звані російські волонтери для імітації волонтерського руху.

Кошти з батьків збирали фактично примусово. Водночас дітей молодших класів змусили під наглядом вчителів малювати листівки російським окупантам, а старшокласників - писати листи під диктування.

"Відповідальність за пропагандистську акцію несе департамент освіти місцевої окупаційної адміністрації, а також "волонтерська рота бойового братерства". Все це не лише засіб промивання мізків українським дітям, а й показова акція нібито підтримки окупантів місцевими", - наголосили у Нацспротиві. 

  • Раніше стало відомо, що на тимчасово окупованій території Луганщини 16 школярів змусили присягнути на вірність Росії. 
Теги:
Новини
Росія
освіта
Запорізька область
пропаганда
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