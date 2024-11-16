На ТОТ Запоріжжя росіяни в школах організували збір коштів на "СВО", - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

Вказано, що нібито добровільний збір коштів на підтримку окупантів організували так звані російські волонтери для імітації волонтерського руху.

Кошти з батьків збирали фактично примусово. Водночас дітей молодших класів змусили під наглядом вчителів малювати листівки російським окупантам, а старшокласників - писати листи під диктування.

"Відповідальність за пропагандистську акцію несе департамент освіти місцевої окупаційної адміністрації, а також "волонтерська рота бойового братерства". Все це не лише засіб промивання мізків українським дітям, а й показова акція нібито підтримки окупантів місцевими", - наголосили у Нацспротиві.