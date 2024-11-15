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Головна Війна з Росією В Енергоатомі назвали погрози РФ зупинити роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС "актом ядерного тероризму"

В Енергоатомі назвали погрози РФ зупинити роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС "актом ядерного тероризму"

Марія Науменко
15 листопада, 2024 п'ятниця
20:50
Війна з Росією

Міністерство закордонних справ Росії погрожує припинити роботу місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Енергоатом назвав це "актом ядерного тероризму"

Зміст

Про це йдеться у заяві національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

Згідно з повідомленням, причиною погроз з боку РФ стала риторика гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який заявив, що експерти залишатимуться на станції "до можливого заморожування війни".

Натомість у Кремлі наголосили, що присутність місії на ЗАЕС можлива лише за їхнім дозволом.

У Енергоатомі підкреслили, що місія МАГАТЕ на ЗАЕС - це результат домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським  з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, що передбачає постійний моніторинг українських ядерних об'єктів з метою запобігання потенційним інцидентам.

Ініціатива України щодо залучення міжнародних експертів є важливим кроком до підвищення рівня безпеки українських АЕС в умовах війни, додали в Енергоатомі.

"Погрози припинити роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС підтверджують, що Кремль не має намірів дотримуватися жодних норм міжнародного права. Захоплення ЗАЕС, розміщення там військових і техніки, обстріли критичної інфраструктури та маніпуляції з енергетичною безпекою є прямим підтвердженням ядерного тероризму Росії, - йдеться у повідомленні. - Збереження роботи МАГАТЕ на ЗАЕС – це питання не лише безпеки України, а й світу. Міжнародна спільнота має забезпечити безперервний моніторинг і притягнути Росію до відповідальності".

  • 14 листопада міністерство закордонних справ Росії пригрозило вигнати із Запорізької атомної електростанції спостерігачів МАГАТЕ.
     

 

Теги:
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Суспільство
Світ
Україна
Росія
Запоріжжя
Запорізька АЕС
атомна енергетика
МАГАТЕ
Енергетика
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