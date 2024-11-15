В Енергоатомі назвали погрози РФ зупинити роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС "актом ядерного тероризму"
Міністерство закордонних справ Росії погрожує припинити роботу місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Енергоатом назвав це "актом ядерного тероризму"
Про це йдеться у заяві національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".
Згідно з повідомленням, причиною погроз з боку РФ стала риторика гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який заявив, що експерти залишатимуться на станції "до можливого заморожування війни".
Натомість у Кремлі наголосили, що присутність місії на ЗАЕС можлива лише за їхнім дозволом.
У Енергоатомі підкреслили, що місія МАГАТЕ на ЗАЕС - це результат домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, що передбачає постійний моніторинг українських ядерних об'єктів з метою запобігання потенційним інцидентам.
Ініціатива України щодо залучення міжнародних експертів є важливим кроком до підвищення рівня безпеки українських АЕС в умовах війни, додали в Енергоатомі.
"Погрози припинити роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС підтверджують, що Кремль не має намірів дотримуватися жодних норм міжнародного права. Захоплення ЗАЕС, розміщення там військових і техніки, обстріли критичної інфраструктури та маніпуляції з енергетичною безпекою є прямим підтвердженням ядерного тероризму Росії, - йдеться у повідомленні. - Збереження роботи МАГАТЕ на ЗАЕС – це питання не лише безпеки України, а й світу. Міжнародна спільнота має забезпечити безперервний моніторинг і притягнути Росію до відповідальності".
- 14 листопада міністерство закордонних справ Росії пригрозило вигнати із Запорізької атомної електростанції спостерігачів МАГАТЕ.
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