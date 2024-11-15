"Ми говоримо про Україну на усіх майданчиках": журналістка Гурська про роль українських медіа за кордоном

Про це вона розповіла в межах конференції Премії імені Георгія Гонгадзе "Медіадні" - 2024, передає кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

З вересня 2022 року Марія Гурська тимчасово перебуває у Варшаві. Разом з українськими колегами, які теж тимчасово перебувають у Польщі або інших країнах ЄС та польськими журналістами з газети "Wyborcza" вони запустили медіапроєкт "Sestry.eu".

Це міжнародний онлайн-журнал для жінок, де українки з тимчасово окупованих територій та найбільш обстрілюваних українських міст, діляться своїми історіями й роблять репортажі.

"Вони роблять глибокі інтерв'ю про майбутнє України в ЄС, про найбільші потреби України в зброї, у фінансуванні з боку наших західних партнерів, в інвестиціях тощо. Ми говоримо про відбудову, ми говоримо про майбутнє України й, власне, це наш внесок у перемогу", - розповіла Гурська.

Вона також повідомила, що навесні 2025 року в Польщі запустять українську редакцію польського національного мовника TVP World.

"Сподіваюся, що в складі цієї редакції будемо адвокатувати всі ці питання і робити потужну медійну ініціативу для українців - і тих, які знаходяться в Україні, і тих, які тимчасово знаходяться по всьому світу", - сказала Гурська.

На конференції також була присутня співзасновниця та головна редакторка українського інтернет-видання "Бабель" Катерина Коберник, яка розповіла про вплив блогерів на сприйняття медіа під час війни.

"Мені здається, що блогери, стали таким дещо новим Ukr.net. Це коли хтось агрегує контент журналістів. І є категорія людей, які не розуміють, що Ukr.net не створює контент, а просто забирає його у всіх інших і публікує у себе", - зазначила Коберник.

За її словами, те саме роблять і блогери. Журналістка зазначила, що не всі розуміють, що блогери не пишуть новини та не мають журналістів, які дістають ексклюзиви.

"Є блогери, які емоційно обслуговують. Вони підтверджують думки людей, і людям подобається, коли їм постійно дають інформацію, яку вони розділяють", - сказала Коберник.

Вона також додала, що інформаційна гігієна постраждала після початку повномасштабного вторгнення РФ, але водночас зазначила, що курсів з інформаційної гігієни зараз досить багато і "єдине, що треба зробити - на них піти".