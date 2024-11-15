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"Порожні стільці": у Києві відбулася акція на підтримку журналістів, митців і правозахисників, які зникли безвісти чи перебувають у полоні

Ксенія Золотова
15 листопада, 2024 п'ятниця
14:12
Війна з Росією

У Києві 15 листопада на Софійській площі відбулася правозахисна акція "Порожні стільці" на підтримку журналістів, письменників, діячів культури та правозахисників, що зникли безвісти чи перебувають у полоні Росії

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталія Стареправо.

Порожні стільці стали символом авторів, які не можуть вільно працювати та творити через ув'язнення, переслідування, насильницькі зникнення чи вбивство.

Серед них імʼя Богдана Зізи, який  2022 року облив адміністраційну будівлю в Криму синьою і жовтою фарбами. Зараз він перебуває у Владимирському централі, засуджений на 15 років незаконного позбавлення волі. Його сестра Олександра наголосила, що розголос імен політвʼязнів допоможе їхньому звільненню якомога швидше.

Вона розповіла, що її брату зараз інкримінують 4 терористичних статті, за це росіяни і ув’язнили його до 15 років позбавлення волі. Це відбулося в місті Євпаторія, далі помістили в СІЗО в Сімферополі, наразі він у місті Владимирський централ, розповіла сестра.  За її словами, стан Богдана стабільний, він не страждає якимись хворобами, про що вона знає з особистого листування з ним. Але листування відбувається вкрай рідко, останній лист Олександра чекала впродовж місяця. 

Вона вважає, що повернення її брата та інших діячів ускладнене також і відсутністю обмінного фонду цивільними з української сторони і тим, що РФ блокує ці процеси. 

Серед імен на порожніх стільцях - імена невідомих, як символ багатьох незаконного  поневолених і зниклих безвісти. 

І також є імена двох колишніх політвʼязнів, які вийшли з російського полону, - Наріман Джелял та Людмила Гусейнова. Під час акції вони символічно сядуть на стільці зі своїми іменами.

Тетяна Терен, виконавча директорка українського ПЕНу, зазначила, що "мета акції - нагадати українцям, що будь-які наші дії, спрямовані на підтримку цих людей,  це також заклик до світу пам’ятати, що наші люди перебувають в ув’язнення чи в полоні, або ми взагалі не знаємо, де вони".

"Ми не знаємо точної кількості людей, які перебувають в ув’язненні чи в полоні або мають статус зниклих безвісти. На сьогодні ми говоримо, що в російському ув'язненні перебуває понад 7 тис. українців і, окрім того, за офіційними даними, ми говоримо про понад 54 тис. і цивільних, і військових, які мають статус зниклих безвісти. Але ці цифри значно більші, тому що ніхто немає доступу до окупованих територій, росіяни дуже часто не підтверджують статус полонених чи ув'язнених, тому ці люди в статусі зникли безвісти", - прокоментувала Терен.

  • Актор театру та кіно Богдан Бенюк розповів, що розглядає варіант покинути театр і піти допомагати військовим: будувати фортифікації, готувати їжу і водити машину.
Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Україна
Росія
журналісти
українське кіно
полонені
окуповані території
окупанти
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