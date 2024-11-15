"Ще здатен": Богдан Бенюк готовий піти в ЗСУ та зізнався, чим хоче там зайнятися

Про це він сказав в інтервʼю "ТСН".

67-річний народний артист України Богдан Бенюк поділився, що не виключає можливості долучитися до війська. Актор зауважив, що міг би будувати фортифікаційні споруди, готувати їсти або носити дрова.

"Я думаю, що зараз покину театр, бо він мені вже трошки починає тиснути на одне місце, і буду будувати оборонні споруди. Я ж ще можу щось робити? Можу. Принаймні дрова носити, їсти варити та й анекдот розкажу, та й настрій підійму, машиною можу ще їздити. Багато можу. Це треба зробити мені, поки я ще можу це зробити фізично. Ще я стану у пригоді", – сказав Бенюк.

Актор також зізнався, що хвилюється і за дітей. Проте додає, що так жили всі покоління під час воєн.

"Усі хвилюємося за своїх. Але вибір треба робити в імʼя сімʼї, а сімʼя живе в імʼя держави. От і все. Ти можеш хвилюватися. Згадайте, скільки поколінь відпускали своїх дітей, ішли воювати. Драми були, трагедії. Всі так живуть, коли рятують свою державу. Ми нікуди від цього не дінемось", - підсумував Бенюк.