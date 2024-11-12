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Актор Богдан Бенюк отримав нагороду кінофестивалю в Іспанії за фільм "Мій карпатський дідусь"

Дар'я Тарасова
12 листопада, 2024 вiвторок
11:58
Кіно

Народний артист України Богдан Бенюк отримав нагороду за "Найкращу чоловічу роль" кінофестивалю Calella Film Festival за фільм Зази Буадзе "Мій карпатський дідусь"

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Про це повідомляє Держкіно.

В Іспанії завершився Calella Film Festival. Український фільм "Мій карпатський дідусь" режисера Зази Буадзе здобув нагороду. Її приніс стрічці актор театру і кіно Богдан Бенюк, перемігши в номінації "Найкраща чоловіча роль".

"Це заслужене визнання таланту та майстерності актора, який зумів передати глибину та душу свого персонажа", - прокоментував у Держкіно.

Режисер фільму Заза Буадзе привітав актора та поділився відео, яке Бенюк записав, щоб подякувати членам журі та глядачам.

"Я вдячний і всьому іспанському народу. Бо та підтримка, яку ми, українці, зараз отримаємо від вас, - найцінніший дар тих людей, які люблять демократію. Хай Господь Бог береже Іспанію", - сказав актор у відеозверненні.

"Мій карпатський дідусь" - це комедія, створена у копродукції Італії, Молдови, Чехії та України. У центрі сюжету - протистояння українського діда (Богдан Бенюк) та закордонного онука, якого грає італійська зірка Сімоне Коста. Підліток уперше приїжджає до свого єдиного родича в Україну.

За сюжетом Мікеле живе життям звичайного підлітка в сонячній Італії. Одного дня після смерті мами він змушений вирушати у далеку подорож до маленького села в Карпатах, де, як виявилось, у нього є дідусь.

"Перше знайомство відразу пішло не за планом, адже дід виявися тим ще буркотливим стариганем, який не знає жодного слова ані англійською, ані італійською. Та й українська Бережниця - не Генуя. Онук планує якнайшвидше повернутись додому, але, схоже, він тут застряг", - йдеться в описі фільму.

 

Теги:
Новини
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