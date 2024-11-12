Актор Богдан Бенюк отримав нагороду кінофестивалю в Іспанії за фільм "Мій карпатський дідусь"
Народний артист України Богдан Бенюк отримав нагороду за "Найкращу чоловічу роль" кінофестивалю Calella Film Festival за фільм Зази Буадзе "Мій карпатський дідусь"
Про це повідомляє Держкіно.
В Іспанії завершився Calella Film Festival. Український фільм "Мій карпатський дідусь" режисера Зази Буадзе здобув нагороду. Її приніс стрічці актор театру і кіно Богдан Бенюк, перемігши в номінації "Найкраща чоловіча роль".
"Це заслужене визнання таланту та майстерності актора, який зумів передати глибину та душу свого персонажа", - прокоментував у Держкіно.
Режисер фільму Заза Буадзе привітав актора та поділився відео, яке Бенюк записав, щоб подякувати членам журі та глядачам.
"Я вдячний і всьому іспанському народу. Бо та підтримка, яку ми, українці, зараз отримаємо від вас, - найцінніший дар тих людей, які люблять демократію. Хай Господь Бог береже Іспанію", - сказав актор у відеозверненні.
"Мій карпатський дідусь" - це комедія, створена у копродукції Італії, Молдови, Чехії та України. У центрі сюжету - протистояння українського діда (Богдан Бенюк) та закордонного онука, якого грає італійська зірка Сімоне Коста. Підліток уперше приїжджає до свого єдиного родича в Україну.
За сюжетом Мікеле живе життям звичайного підлітка в сонячній Італії. Одного дня після смерті мами він змушений вирушати у далеку подорож до маленького села в Карпатах, де, як виявилось, у нього є дідусь.
"Перше знайомство відразу пішло не за планом, адже дід виявися тим ще буркотливим стариганем, який не знає жодного слова ані англійською, ані італійською. Та й українська Бережниця - не Генуя. Онук планує якнайшвидше повернутись додому, але, схоже, він тут застряг", - йдеться в описі фільму.
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