Майк Тайсон - Джейк Пол: де та коли дивитись бій

Легендарний американець Майк Тайсон востаннє виходив на ринг в листопаді 2020 року у виставковому бою проти іншої легенди боксу та співвітчизника - Роя Джонса. Зустріч завершилася внічию. Останній офіційний поєдинок Майка Тайсон датований 2005 роком, коли він програв нокаутом ірландцю Кевіну Макбрайду.

Джейк Пол є блогером, який почав займатись боксом. Востаннє він боксував із зіркою кулачного спорту Майком Перрі – нокаутувавши суперника в 6-му раунді.

Трансляція бою Майк Тайсон - Джейк Пол

Бій Пола з Тайсоном пройде у ніч на 16 листопада в американському місті Арлінгтон на стадіоні AT&T Stadium. Велике боксерське шоу організовує Netflix. Початок орієнтовно о 3:00.

Бій триватиме 8 раундів по дві хвилини. У боксерів будуть стандартні рукавички та не буде захисту для голови, а нокаути дозволені. Результат бою буде зафіксовано офіційно.

Майк Тайсон і Джейк Пол (праворуч), Фото: Getty Images

Зважування та конфлікт під час битви поглядів

Під час процедури зважування 58-річний Майк Тайсон показав результат 103,6 кг, а вага 27-річного Джейка Пола - 103,1 кг.

Після цього Тайсон і Пол провели дуель поглядів. У результаті між боксерами виник конфлікт: Джейк провокував і наступив Майку на ногу - легендарний боксер не витримав та дав ляпаса супернику.