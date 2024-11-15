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Майк Тайсон - Джейк Пол: де та коли дивитись бій

Влад Дідусь
15 листопада, 2024 п'ятниця
18:25
Спорт Майк Тайсон - Джейк Пол

У ніч на 16 листопада відбудеться бій між легендарним боксером Майком Тайсоном і блогером Джейком Полом

Зміст

Легендарний американець Майк Тайсон востаннє виходив на ринг в листопаді 2020 року у виставковому бою проти іншої легенди боксу та співвітчизника - Роя Джонса. Зустріч завершилася внічию. Останній офіційний поєдинок Майка Тайсон датований 2005 роком, коли він програв нокаутом ірландцю Кевіну Макбрайду.

Джейк Пол є блогером, який почав займатись боксом. Востаннє він боксував із зіркою кулачного спорту Майком Перрі – нокаутувавши суперника в 6-му раунді.

Трансляція бою Майк Тайсон - Джейк Пол

Бій Пола з Тайсоном пройде у ніч на 16 листопада в американському місті Арлінгтон на стадіоні AT&T Stadium. Велике боксерське шоу організовує Netflix. Початок орієнтовно о 3:00.

Бій триватиме 8 раундів по дві хвилини. У боксерів будуть стандартні рукавички та не буде захисту для голови, а нокаути дозволені. Результат бою буде зафіксовано офіційно.

Майк Тайсон і Джейк Пол

Майк Тайсон і Джейк Пол (праворуч), Фото: Getty Images

Зважування та конфлікт під час битви поглядів

Під час процедури зважування 58-річний Майк Тайсон показав результат 103,6 кг, а вага 27-річного Джейка Пола - 103,1 кг.

Після цього Тайсон і Пол провели дуель поглядів. У результаті між боксерами виник конфлікт: Джейк провокував і наступив Майку на ногу - легендарний боксер не витримав та дав ляпаса супернику.

Теги:
Відео
Новини
Бокс
Майк Тайсон
Netflix
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