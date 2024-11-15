Новітній Ноїв Ковчег проти Бене Ґессерит: що подивитися на вихідні

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Потяг до життя"

У кінотеатрах з 14 листопада

Пронизливий документальний фільм від режисера Олександра Тіменка та студії Kalyna film про українських залізничників, яким завдячують своїм врятованим життям мільйони українців. Властиво, що такий фільм просто необхідно зробити, це було очевидним. Адже у цій війні Укрзалізниця (як говорить один з героїв "Потягу до життя") стала українським варіантом Ноєвого ковчега. Фільм створили на основі свідчень понад 60 працівників Укрзалізниці з різних регіонів країни, опрацювавши понад 100 годин унікального відеоматеріалу, відзнятого під час евакуаційних рейсів. Дикторського тексту у фільмі нема: усе, що відбувалося, описують очевидці, серед яких експрем'єр Британії Борис Джонсон, актор Орландо Блум та футболіст Андрій Шевченко. Численні реальні історії про силу духу, відповідальність, безстрашність та самосвідомість накладені на історію провідниці Ірини, яка працювала на евакуаційних рейсах з перших днів вторгнення. У потязі Ірина переживе й особисту драму, коли її син, один з оборонців "Азовсталі", потрапить у російський полон.

"Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну змусило мільйони людей шукати порятунку у безпечних місцях, - анонсують стрічку. - Одним з найнадійніших шляхів евакуації стала залізниця. Попри безперервні обстріли, хвилювання за найрідніших та власні страхи, залізничники виконували свою роботу. Відважність та невтомність зробила можливою наймасовішу у світі евакуацію мирного населення в умовах бойових дій. Провідники, диспетчери та машиністи змогли працювати не лише завдяки професіоналізму, а й завдяки людяності, сміливості та жертовності".

"Гладіатор II"

У кінотеатрах з 14 листопада

Історична художня драма режисера Рідлі Скотта, яку називають однією із найочікуваніших кіноновинок цієї осені, є сиквелом його стрічки "Гладіатор", що свого часу отримала аж 5 "Оскарів". Плани створити такий фільм, де головним героєм мав би стати дорослий Люціус, звучали ще починаючи від 2001 року, але дійшлося до готового кінопродукту тільки зараз. Бюджет стрічки складає близько $310 млн, причому 47 млн євро виробництво отримало як податкові пільги від Мальти, де проходили зйомки. І це найбільша пільга, надана кіновиробництву в ЄС. Критики сходяться на тому, що фільм масштабний, видовищний, має чудовий темпоритм, характерний блискучою акторською грою та однозначно вартує перегляду. Однак і має деякі недоліки, приміром той, що нова історія "Гладіатора" не має сили першого.

Отож, дія фільму відбувається за чверть століття по подіях першого фільму. Онук колишнього імператора Люціус живе з дружиною та сином на північному узбережжі Африки. Однак через вторгнення римлян стає рабом, а згодом гладіатором. Чоловік мусить подивитися в очі власним страхам, щоб пробудити у собі прагнення до свободи та боротьби за справедливість.

У головних ролях Пол Мескаль, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джозеф Квінн, Баррі Кеоган, Конні Нільсен

"Повернення короля: Падіння й сходження Елвіса Преслі"

На Netflix з 13 листопада

Документальна стрічка про повернення короля рок-н-ролу на музичну сцену. Після стрімкого злету музичної кар'єри у 50-х роках, Елвіс Преслі, дослухаючись до свого імпресаріо, на ціле десятиліття опиняється на узбіччі, давши дорогу новим виконавцям - Джимі Гендріксу, "Бітлз" та "Роллінг Стоунз". Фільм досліджує літо 1968 року, коли Елвіс, всупереч усім порадникам, виступив з телевізійним концертом, торуючи шлях до титулу одного з найуспішніших музикантів XX століття. Як пишуть про фільм, стрічка, компілюючи інтерв'ю, приватні документи та рідкісні кадри, за участі Прісцилли Преслі, Брюса Спрінгстіна, База Лурманна, Конана ОʼБраєна, Біллі Корґана та інших пропонує унікальний погляд на момент, який перевернув кар'єру музиканта та відновив його взаємини з фанами.

"У нього був один шанс продемонструвати світові, що він залишається Королем рок-н-ролу, - рекламують стрічку на Netflix - Історія тріумфального повернення Елвіса Преслі в 1968 році"

"Погані сестри" (2 сезон)

На Apple TV+ з 13 грудня

Ірландська багатосерійна чорна трагікомедія, яка так припала до вподоби глядачам, отримала продовження. Отож ви пам'ятаєте - після смерті батьків сестри Гарві вирішують всіляко допомагати одна одній. Смерть чоловіка однієї з сестер не лише започатковує низку подій, а й робить цих жінок головними підозрюваними.

У 2 сезоні сестри вимушені петляти між драмами буднів та сховками сімейних таємниць. Сезон продовжує досліджувати стосунки між сестрами та витягає із шафи ті скелети, які кожна намагається у тій шафі сховати. Іноді вирішення певних моральних дилем призводить до того, що в житті героїнь все стає з ніг на голову

У ролях Шерон Хорган, Енн-Марі Дафф, Єва Біртістл, Сара Грін та Єва Г'юсон

"Дюна: Пророцтво" (1 сезон)

На НВО Мах з 17 листопада

Приквел до "Дюни" Дені Вільньова, про який заговорили ще 2019 року і події якого розгортаються за 10 000 років до основного сюжету. Серіал, на зйомки якого не було бюджетних обмежень, розповідає про походження таємного ордену могутніх відьом - Бене Ґессерит - які у своєму науково-фантастичному світі суттєво впливають на політику. Теми боротьби за владу, технологічних загроз та інші, підняті в серіалі, звучать гостро й сьогодні. А високоякісна акторська гра, видовищність фільму та цікавий підхід до історії, роблять серіал притягальним. Хоча йому й не вийшло уникнути порівнянь з "Грою" престолів" та іншими культовими сагами.

У ролях Емілі Вотсон, Тревіс Фіммел, Олівія Вільямс, Марк Стронг та ін.