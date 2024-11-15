Підозру у шахрайстві оголосили військовому блогеру Сорду

Про це повідомили у Нацполіції.

У липні 2022 року Влад Сорд написав на своїй сторінці, що має можливість придбати пʼять мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 млн гривень. Буцімто збирав на допомогу військовим у боях під Ізюмом.

"Певну частину коштів чоловік залишив собі. Мова йде про щонайменше 350 тис. гривень, привласнених зі зборів. Про це свідчить рух коштів по його приватних карткових рахунках, до даних якого правоохоронці отримали санкціонований доступ під час розслідування", - зʼясували слідчі.

За даними Офісу генпрокурора, військовослужбовець організовував збори на постачання зброї та БПЛА для однієї із військових частин ЗСУ.

Фото: Офіс генпрокурора

Сьогодні, 15 листопада, Сорду влучили про підозру за шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 3 ст. 190).

Поліціянти виявили військового блогера за місцем проживання у Вінниці. Незабаром підозрюваному оберуть запобіжний захід.