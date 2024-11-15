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Головна Кримінал Підозру у шахрайстві оголосили військовому блогеру Сорду

Підозру у шахрайстві оголосили військовому блогеру Сорду

Влад Дідусь
15 листопада, 2024 п'ятниця
23:37
Кримінал Військовому блогеру Сорду вручили підозру

У пʼятницю, 15 листопада, правоохоронці оголосили про підозру військовому блогеру Владиславу Сорду

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Про це повідомили у Нацполіції.

У липні 2022 року Влад Сорд написав на своїй сторінці, що має можливість придбати пʼять мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 млн гривень. Буцімто збирав на допомогу військовим у боях під Ізюмом. 

"Певну частину коштів чоловік залишив собі. Мова йде про щонайменше 350 тис. гривень, привласнених зі зборів. Про це свідчить рух коштів по його приватних карткових рахунках, до даних якого правоохоронці отримали санкціонований доступ під час розслідування", - зʼясували слідчі.

За даними Офісу генпрокурора, військовослужбовець організовував збори на постачання зброї та БПЛА для однієї із військових частин ЗСУ.

Військовому блогеру Сорду вручили підозру

Фото: Офіс генпрокурора

Сьогодні, 15 листопада, Сорду влучили про підозру за шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 3 ст. 190). 

Поліціянти виявили військового блогера за місцем проживання у Вінниці. Незабаром підозрюваному оберуть запобіжний захід.

Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 15 листопада СБУ затримала підполковника, командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого росіяни завербували ще до початку повномасштабної війни. 
Теги:
Новини
волонтери
СБУ
ЗСУ
поліція
Війна з Росією
Офіс генпрокурора
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