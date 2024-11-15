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На Курщині бійці ССО врятували з оточення 16 українських воїнів

Юлія Лаврук
15 листопада, 2024 п'ятниця
17:40
Війна з Росією ССО ЗСУ

Оператори 73 морського центру під час спецоперації в Курській області РФ врятували з оточення 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України

Зміст

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій (ССО).

Уночі оператори ССО отримали бойову задачу вивести з оточення групу військовослужбовців з дружніх підрозділів. Протягом двох годин бійці спланували задачу та висунулися на двох броньованих Humvee на порятунок побратимів, розповіли в пресслужбі.

"Ми залетіли туди на Humvee, погрузили склад дружніх сил та вирушили назад", - розповів оператор 73 центру ССО Брюс.

У ССО зазначили, що евакуаційна група виривалася під вогнем ворожого танку та кулеметного вогню, а також FPV-дрона. Завдяки операції військовослужбовці Сил оборони успішно були евакуйовані.

  • На Курському напрямку солдати російської армії впритул розстріляли двох українських військових, які потрапили в полон. Україна відправила листи щодо цього злочину до міжнародних організацій.
Теги:
Відео
Новини
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
ССО
окупанти
Військові новини
Курськ
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