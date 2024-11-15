На Курщині бійці ССО врятували з оточення 16 українських воїнів

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій (ССО).

Уночі оператори ССО отримали бойову задачу вивести з оточення групу військовослужбовців з дружніх підрозділів. Протягом двох годин бійці спланували задачу та висунулися на двох броньованих Humvee на порятунок побратимів, розповіли в пресслужбі.

"Ми залетіли туди на Humvee, погрузили склад дружніх сил та вирушили назад", - розповів оператор 73 центру ССО Брюс.

У ССО зазначили, що евакуаційна група виривалася під вогнем ворожого танку та кулеметного вогню, а також FPV-дрона. Завдяки операції військовослужбовці Сил оборони успішно були евакуйовані.