На Курщині бійці ССО врятували з оточення 16 українських воїнів
Оператори 73 морського центру під час спецоперації в Курській області РФ врятували з оточення 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України
Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій (ССО).
Уночі оператори ССО отримали бойову задачу вивести з оточення групу військовослужбовців з дружніх підрозділів. Протягом двох годин бійці спланували задачу та висунулися на двох броньованих Humvee на порятунок побратимів, розповіли в пресслужбі.
"Ми залетіли туди на Humvee, погрузили склад дружніх сил та вирушили назад", - розповів оператор 73 центру ССО Брюс.
У ССО зазначили, що евакуаційна група виривалася під вогнем ворожого танку та кулеметного вогню, а також FPV-дрона. Завдяки операції військовослужбовці Сил оборони успішно були евакуйовані.
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