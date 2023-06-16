Сейм Польщі ухвалив резолюцію про підтримку вступу України в НАТО
Сейм Республіки Польща прийняв резолюцію на підтримку вступу України до Північноатлантичного альянсу
Про це повідомляє сейм Польщі у twitter.
"Сейм ухвалив резолюцію про членство України в Організації Північноатлантичного договору", - йдеться у повідомлені.
Як повідомляє Polskie Radio, за резолюцію із підтримкою членства України в НАТО проголосували 443 депутати, 2 проти та 7 утрималися.
Всі фракції польського сейму висловили свою підтримку резолюції, в якій зазначили, що вступ України в НАТО зміцнить Альянс і відповідає інтересам Польщі. Єдина протиборча позиція була висловлена проросійською партією "Конфедерація", яка стверджувала, що такий крок може призвести до втягнення Польщі у світовий конфлікт.
Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував сейму у facebook.
"Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України. Дякую за прийняття резолюції на підтримку вступу України в НАТО", - подякував він.
Стефанчук також зазначив, що у документі йдеться про те, що сьогодні Україна захищає не лише свою державність, а й спільні цінності, такі як демократія і порядок, заснований на міжнародному праві.
"Майбутній саміт у Вільнюсі має вирішальне значення для відносин НАТО та України й має стати місцем дебатів щодо їхнього майбутнього. Процедура запрошення до Альянсу Фінляндії та Швеції може бути застосована й до України", - йдеться у повідомлені.
У документі вказано, що Сейм підтримуватиме зусилля для посилення політичної і практичної співпраці між Альянсом й Україною та для побудови консенсусу щодо вступу України до НАТО.
- Президент Польщі Анджей Дуда закликав прийняти Україну до НАТО, тоді як канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із президентом Франції Емманюелем Макроном поки виступають за гарантії безпеки.
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