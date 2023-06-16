Про це повідомляє сейм Польщі у twitter.

"Сейм ухвалив резолюцію про членство України в Організації Північноатлантичного договору", - йдеться у повідомлені.

Як повідомляє Polskie Radio, за резолюцію із підтримкою членства України в НАТО проголосували 443 депутати, 2 проти та 7 утрималися.

Всі фракції польського сейму висловили свою підтримку резолюції, в якій зазначили, що вступ України в НАТО зміцнить Альянс і відповідає інтересам Польщі. Єдина протиборча позиція була висловлена проросійською партією "Конфедерація", яка стверджувала, що такий крок може призвести до втягнення Польщі у світовий конфлікт.

Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував сейму у facebook.

"Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України. Дякую за прийняття резолюції на підтримку вступу України в НАТО", - подякував він.

Стефанчук також зазначив, що у документі йдеться про те, що сьогодні Україна захищає не лише свою державність, а й спільні цінності, такі як демократія і порядок, заснований на міжнародному праві.

"Майбутній саміт у Вільнюсі має вирішальне значення для відносин НАТО та України й має стати місцем дебатів щодо їхнього майбутнього. Процедура запрошення до Альянсу Фінляндії та Швеції може бути застосована й до України", - йдеться у повідомлені.

У документі вказано, що Сейм підтримуватиме зусилля для посилення політичної і практичної співпраці між Альянсом й Україною та для побудови консенсусу щодо вступу України до НАТО.