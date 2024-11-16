Росіяни окупували Максимівку Донецької області, - DeepState
Російська окупаційна армія станом на ніч суботи, 16 листопада, окупувала село Максимівка Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Відомо також про просування росіян біля Берестового, Кліщіївки, Андріївки, Новоолексіївки, Новоселидівки, Єлізаветівки, Рівнополя, у Сотницькому Козачку та Новій Іллінці.
- 14 листопада російським терористам вдалось окупувати Рівнопіль, який розташований у 10 км від адмінмежі Донеччини з Дніпропетровщиною.
- DeepState також писав, що на Курахівському напрямку, після окупації Іллінки, російські терористи активізували штурмові дії на Нову Іллінку та Берестки.
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