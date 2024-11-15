Міноборони перевіряє інформацію щодо застосування зброї співробітником ТЦК на Київщині

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Міністерство оборони України вивчає інформацію щодо інциденту із застосуванням зброї співробітником територіального центру комплектування у Щасливому. Для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони (ГІМО) розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї", - йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що в разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Своєю чергою пресслужба Нацполіції області поінформувала, що чоловік у формі стріляв у громадянина.

"Попередньо відомо, що постріли здійснив представник ДФТГ (Добровольче формування територіальної громади, – ред.), – ідеться у повідомленні.

На місці події працюють працівники слідчо-оперативної групи. Внаслідок інциденту потерпілих немає.