Міноборони перевіряє інформацію щодо застосування зброї співробітником ТЦК на Київщині
У Щасливому на Київщині стався інцидент зі зброєю, фігурантом якого, ймовірно, є працівник Територіального центру комплектації
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
"Міністерство оборони України вивчає інформацію щодо інциденту із застосуванням зброї співробітником територіального центру комплектування у Щасливому. Для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони (ГІМО) розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що в разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування.
Своєю чергою пресслужба Нацполіції області поінформувала, що чоловік у формі стріляв у громадянина.
"Попередньо відомо, що постріли здійснив представник ДФТГ (Добровольче формування територіальної громади, – ред.), – ідеться у повідомленні.
На місці події працюють працівники слідчо-оперативної групи. Внаслідок інциденту потерпілих немає.
- 15 листопада стало відомо, що напередодні на Закарпатті чоловік улаштував стрілянину біля будівлі районного ТЦК та СП, його затримали.
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