У Кривому Розі демонтували пам'ятники Лермонтову та Пушкіну
У Кривому Розі демонтували пам'ятники російським письменникам Олександру Пушкіну та Михайлу Лермонтову
Про це повідомили видання "На часі" та "Свої. Кривий Ріг".
"Тепер у забуття відправились пам'ятники Лермонтову на просп. Центральному та Пушкіну з вул. Гірничих інженерів", - йдеться у повідомленні.
У виданні додали, що крім демонтованих, у місті залишаються пам'ятники російському письменнику Льву Толстому на площі Кільцевій та воїнам-інтернаціоналістам на проспекті Миру.
- Раніше Міністерство культури та стратегічних комунікацій дозволило демонтувати пам'ятники Петру Чайковському, Олександру Пушкіну, декабристам і стелу декабристів у літературно-меморіальному музеї в Кам'янці на Черкащині.
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