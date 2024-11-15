У Кривому Розі демонтували пам'ятники Лермонтову та Пушкіну

Про це повідомили видання "На часі" та "Свої. Кривий Ріг".

"Тепер у забуття відправились пам'ятники Лермонтову на просп. Центральному та Пушкіну з вул. Гірничих інженерів", - йдеться у повідомленні.

У виданні додали, що крім демонтованих, у місті залишаються пам'ятники російському письменнику Льву Толстому на площі Кільцевій та воїнам-інтернаціоналістам на проспекті Миру.