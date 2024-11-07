На Черкащині демонтують пам'ятники Пушкіну та Чайковському
Міністерство культури та стратегічних комунікацій дозволило демонтувати пам'ятники Петру Чайковському, Олександру Пушкіну, декабристам і стелу декабристів у літературно-меморіальному музеї в Кам'янці на Черкащині
Про це йдеться в наказі Міністерства культури та інформаційної політики.
Раніше ці чотири об'єкти були занесені до реєстру культурної спадщини, тому демонтувати їх було неможливо.
Директор музею Олександр Мушта в коментарі Суспільному зазначив, що на таке рішення Мінкульту працівники музею чекали півтора року.
"Нарешті, після півтора року очікування, ми маємо легальний спосіб права позбавлення радянської спадщини. Це розпорядження вже є. І ми плануємо демонтувати ці пам'ятники з Парку декабристів", - розповів Олександр.
За словами директора музею, процес підготовки до демонтажу вже запустили. Він додав, що для цього потрібно ще підготувати кошти й відповідні документи.
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