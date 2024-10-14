У Полтаві мисткиня облила радянський монумент Слави червоною фарбою, закликавши до його демонтажу

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Художниця зазначила, що така мистецька акція покликана привернути увагу суспільства на те, що у центрі Полтави досі стоїть памʼятник, який є "символом ворожої зброї, яка знищує українців".

На монументі мисткиня залишила дату "03.09.24" червоною фарбою - дня, коли війська РФ вдарили по військовому інституту звʼязку двома балістичними ракетами, унаслідок чого загинули 59 людей.

Після того, як Петушинська облила пам’ятник фарбою, на місце приїхали патрульна поліція, батальйон спецпризначення та криміналісти.

"Моя акція, яку вони (правоохоронці - ред.) назвали "дрібним хуліганством", має на меті винести проблему в публічну площину та домогтися від влади прийняття, нарешті, відповідних рішень щодо прибирання ворожої символіки, яка працює на ворога", - підкреслила художниця.

Довідка. Монумент Слави - пам'ятка монументального мистецтва початку XIX століття на честь 100-ліття Полтавської битви 27 червня 1709 року. Пам'ятник встановили у 1811 році в центрі Круглої площі Полтави.