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У центрі Одеси активісти прикрили пакетом бюст Пушкіна та закликали демонтувати пам'ятник

Світлана Кравченко
30 вересня, 2024 понедiлок
10:14
Культура пам’ятник Пушкіну в Одесі

У понеділок, 30 вересня, на голові бюста російського поета Олександра Пушкіна на Приморському бульварі в Одесі з'явився рожевий пакет. Активісти здійснили мистецьку акцію з метою наголосити на необхідності прибирання всіх імперській та радянських символів

Зміст

Про це повідомляє Суспільне Одеса.

Зазначається, що організаторками також акції стали активістки Вікторія Сибір та Олена Балаба.

Вони закликали владу прибрати пам'ятники, пов'язані з Росією й імперіалізмом та "не дати їм розмножитись".

"У квітні 1991 року чеський митець Давид Черні розфарбував радянський танк у Празі в рожевий колір. Після того Радянський Союз вивів свої війська з Чехословаччини. Ми сподіваємось на остаточно знищення уламків імперії в серцях і на площах. Прибирайте маркери російської окупації зі своїх голів, своєї свідомості та з наших вулиць. Інакше нам не перемогти", - зазначили організаторки.

Бюст Пушкіна на Приморському бульварі в Одесі прикрили пакетом

Фото: Суспільне Одеса

Що відомо про пам'ятник Пушкіну в Одесі та позицію влади щодо його знесення

На початку липня міський голова Одеси Геннадій Труханов висловився проти демонтажу пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну та генералу Михайлу Воронцову, адже вони нібито потрібні місту.

За його словами, ці пам’ятники встановили "наші прапрапрадідусі та бабусі", а монумент Пушкіну взагалі встановлений за кошти одеситів.

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"Коли мені кажуть, що Путін вдягнув у військові мундири Пушкіна та все, що пов’язане з культурою, - це неправильно. Це - наш подарунок росіянам: ми віддаємо їм Пушкіна, який жив і творив у Одесі. На жаль, ми не можемо зараз запитати ані в Пушкіна, ані у Воронцова, чи підтримали б вони війну. Але Пушкін - частина нашої історії та світової культури. Якщо ми приберемо його постамент в Одесі, ним не перестануть захоплюватися у Франції, Англії чи Італії. Це - класика", - вважає Труханов.

Зазначимо, що тоді він також прокоментував перейменування вулиць та площ міста і заявив, що це питання "дуже тонке".

Наприкінці серпня на пам'ятнику Пушкіну на Приморському бульварі з'явилися заклики демонтувати його.

Теги:
Суспільство
Україна
Одеса
декомунізація
акції протестів
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