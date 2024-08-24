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Головна Культура "Хочу в музей до Каті": на пам’ятнику Пушкіну у центрі Одеси з’явилися заклики демонтувати його

"Хочу в музей до Каті": на пам’ятнику Пушкіну у центрі Одеси з’явилися заклики демонтувати його

Юлія Лаврук
24 серпня, 2024 субота
16:47
Культура пушкін в Одесі

На пам'ятнику російському поету Олександру Пушкіну, що на Приморському бульварі в Одесі, з'явилися заклики демонтувати його

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Про це повідомляє організація "Деколонізація.Україна".

"На пам'ятнику Пушкіну в Одесі з'явилися заклики щодо його демонтажу. Наразі це один з головних імперських пам'ятників усієї нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у грудні 2022 року в Одесі демонтували пам'ятник Катерині II та перенесли його на територію Одеського художнього музею.

Мер Одеси Геннадій Труханов виступає проти знесення пам'ятника

На початку липня міський голова Одеси Геннадій Труханов висловився проти демонтажу пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну та генералу Михайлу Воронцову, адже вони нібито потрібні місту.

За його словами, ці пам’ятники встановили "наші прапрапрадідусі та бабусі", а монумент Пушкіну взагалі встановлений за кошти одеситів.

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"Коли мені кажуть, що Путін вдягнув у військові мундири Пушкіна та все, що пов’язане з культурою, - це неправильно. Це - наш подарунок росіянам: ми віддаємо їм Пушкіна, який жив і творив у Одесі. На жаль, ми не можемо зараз запитати ані в Пушкіна, ані у Воронцова, чи підтримали б вони війну. Але Пушкін - частина нашої історії та світової культури. Якщо ми приберемо його постамент в Одесі, ним не перестануть захоплюватися у Франції, Англії чи Італії. Це - класика", - вважає Труханов.

Зазначимо, що тоді він також прокоментував перейменування вулиць та площ міста і заявив, що це питання "дуже тонке".

Теги:
Суспільство
Україна
Одеса
декомунізація
Геннадій Труханов
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