Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Личинку Чужого варто вбити. Як Труханов та Роднянський бережуть міфи про російську Одесу?
OPINION

Личинку Чужого варто вбити. Як Труханов та Роднянський бережуть міфи про російську Одесу?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
5 серпня, 2024 понедiлок
14:00
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Путінський прихвостень, а колись дизайнер, якого вважали генієм українські креатори, — Артємій Лєбєдєв видав коротко і по суті, як Росія сприймає Україну

Зміст

В інтервʼю Дудю він сказав, що мріє про прямий авіарейс із Москви до Одеси, жерти в ресторані "Дачі" і мацати красивих жінок, яких рашист презирливо називає "дєвкамі". 

Власник і шеф-кухар ресторану з місцевою одеською кухнею Савва Лібкін — коротко і ясно пояснив молодому і нахабному нащадкові графів Толстих — що їх тут не чекають. І єдине, що він може зробити — це гарно попестити Путіна.

Варто зафіксувати резонансну тему про перейменування понадсотні вулицю в Одесі. 

Попри криваву війну з РФ і те, що за кожним прапорцем на Майдані — стоїть колись окрема людина, яка любила, сміялась і мала плани на життя — ватники підіймають голови та анонсують зміїними язиками. 

Давно подейкували, що мер Одеси Геннадій Труханов усе береже "русскій мір" та міфи, що конкретно це місто виключно бандитське і лояльне до Москви. Щобільше, кращі люди міста — виключно ті, хто, незалежно від етнічної приналежності, ставав росіянином і повʼязував своє життя із Росією. 

Щойно в Одесі зʼявились вулиці на честь героїв оборони Маріуполя, 28-ї бригади та бульвар Військово-морських сил — одіозний мер пішов у проросійський Telegram мобілізувати свій ядерний електорат.

Читайте також: Що спільного між Соловій та бульваром Жванецького в Одесі, за який рвуть майки ватники? 

У відео на 7 хвилин він розповів про непричетність до цього рішення міської влади. Він виступив проти перейменування вулиці Пушкінська, Буніна, Віри Інбер, Жуковського, Бабеля, Ільфа та Петрова, бульвару Жванецького.

"Виходячи з логіки "деколонізаторів", ми маємо відмовитись від всього того, що зробило Одесу світовим брендом. Говорячи простою мовою – це "обнулити" наше місто", – сказав міський голова Одеси.

Час минає, а лисий чоловʼяга досі ментально залишився в глибоких 90-х. Російські ракети зануляють церкви, критичну інфраструктуру і багатьох одеситів, які спокійно сплять у себе вдома або гуляють на набережній, але дядю Гєну лякає все нове. Аж надто, коли воно проукраїнське.

Геннадій Труханов вдався навіть до маніпуляцій. У Telegram-каналі влаштував голосування щодо перейменувань радянських та імперських назв вулиць у місті Одеса.

"Як ви бачите проти перейменування 95 278 голосів, 93 641 - за. Отже, перевага варіанту проти перейменування у 1603 голоси", - пише Труханов.

Читайте також: "Провулок Привітний" - це символічне роззброєння

На щастя, нема жодного закону, який би якимось чином легалізовував голосування в Telegram. Утім можна це вважати маніпуляцією для мережі ватних "бабушок", які уже кілька разів обирали такого мера за ковбасу. В основному це якраз пані та панове, які в 1970-80-х роках перебрались до одеського сонечка з глибин СРСР. Змінюватись вони не хочуть і бережуть у собі Пушкіна і Леніна. Але тішить те, що за тридцять років Одеса виплекала українську активну молодь. Яка точно знає, хто ми, й не боїться шукати в архівах інший бік історії міста, якого так боїться вата і Росія. Чи не того, коли якраз чимало вихідців з Одеси були рушіями УНР і Розстріляного відродження? Уже мовчу про сучасну історію, коли "Русская весна" 2014 року якраз таки обламала зуби на Одесі. 

Однак не тільки Трухановим єдиним. 

В битві за "нашу русскую Одессу" його союзником став колишній український продюсер Олександр Роднянський.

Трохи старші знають його за тим, що саме він створив 1+1,  а потім поїхав за довгим рублем до Росії. І уже звідти накачував українське телебачення українофобськими та мілітаристськими серіалами "Моя прекрасна няня", "Кадети", "Сталінград", "Біла гвардія" тощо. Тобто всіляко розмивав культурні кордони й буквально всю пересічну родину українців саджав на голку "какой разніци". 

Нинішнє покоління знає Роднянського, як людину, яка сконтактувала олігарха Романа Абрамовича з Андрієм Єрмаком задля швидкої капітуляції в Стамбулі. Або як це називали — "швидкий мир".

Людина, яка не "вкурює" нічого ані про наш новітній національний рух, ані про історію Одеси-2014, коли відсіч ультрасів та небайдужих якраз таки й зупинила проєкт "Новоросія", — хоче консервації тут російської Одеси. Бо українська — це дуже небезпечно. Не дай Боже, одесити згадають, що Одеса та Одещина породили грона митців, генералів УНР, меценатів і сучасних борців за незалежність. 

Читайте також: Перейменування вулиць – це про пам'ять і просвітництво

Роднянський тримається усіма пальцями за скелети Пушкіна, Паустовського, Ільфа та Петрова — бо без привʼязки до РФ — його серіальна і кіношна творчість нікому більше не буде треба. 

Чи можна названих  цих письменників "всесвітньо відомими"? Ні. Це чисто локальні автори, актуальні для певного проміжку часу. Це не Шекспір, не Агата Крісті, не Бредбері та Кінг. Навіть не Достоєвський, який своїм життям і творчістю довів, настільки хвора Росія. Останнього варто читати лише у зрілому віці — не в 10 класі,  і розуміти, чому росіяни такі *обнуті. 

Щобільше, якщо Одеса поверне собі своїх істинних героїв та митців, які часто пухли з голоду чи вмерли в тюрмах, чи були розстріляні — не без накрутки пропаганди від згаданих вище прізвищ — це означатиме, що Роднянському більше не буде тут місця. 

Щобільше, його син Алекс піде геть з посади члена наглядової ради Ощадбанку після зміни конфігурації влади на Банковій. 

Бо ж якось так трапилось, що до приходу у владу Зеленського та Єрмака — сина Роднянського не дуже цікавила наша банківська система. 

Труханов, Роднянський та подібні їм добре почували б себе і тоді, якби Абрамовичу вдалось би протиснути Стамбул. Бо ж можна було далі плескатись у хвилях слави й надувати щоки від російської великої культури. 

Яка мораль від цих перейменувань і дискусій, що їх супроводжують? 

Мрії РФ про "Новоросію" помруть там, де не буде її промоутерів та натхненників. Де Тьома Лєбєдєв не вважатиме, що тут смачна їжа і доступні проститутки. 

Час цінувати себе і видирати з себе личинку Чужого — паразита, який хоче вбити твій екіпаж, а потім і планету захарастити до Лісабона.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Одеса
Війна з Росією
декомунізація
Геннадій Труханов
русскій мір
Читайте також:
Часів Яр
Автор
4 серпня, 2024 неділя
DeepState: у Часовому Яру окупанти прорвалися через канал Сіверський Донець - Донбас
Преображення Господнє та Яблучний Спас
Автор Крістіна Слончак
4 серпня, 2024 неділя
Коли Преображення Господнє та Яблучний Спас у 2024: заборони, значення та традиції
Кім Чен Ин
Автор Світлана Кравченко
4 серпня, 2024 неділя
КНДР відмовилася від допомоги Сеула і Москви щодо подолання наслідків масштабних повеней
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.66
    Продаж 45.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
5 серпня
14:19
Ентоні Блінкен
Блінкен повідомив партнерам по G7, що Іран та Хезболла можуть атакувати Ізраїль протягом 24 годин, - ЗМІ
14:18
На фото: кадр з серіалу "І просто так..."
Спіноф "Гри престолів" та продовження "Останнього з нас": HBO анонсував, які серіали вийдуть у новому сезоні
14:15
Спільне комюніке Саміту миру
Ботсвана приєдналася до комюніке Саміту миру
13:49
Віктор Медведчук_Тарас Козак
АРМА отримало в управління земельні ділянки екснардепів Медведчука та Козака
13:43
російські окупанти
РФ перекидає на Харківський напрямок підрозділи з Луганщини, - ОТУ "Харків"
13:24
Cтуденти Бангладешу підпалили державну телекомпанію
Премʼєр-міністр Бангладеш Хасіна подала у відставку на тлі масових протестів у країні
13:21
Ілля Ковтун
Ковтун на Олімпіаді-2024 приніс Україні срібло в спортивній гімнастиці на брусах
12:58
ракетна атака на Охматдит
Охматдит планує витратити 14 млн грн на технагляд за ремонтом і консультаційні послуги, - "Наші гроші"
12:57
Ексклюзив
Іран
Протягом не доби, а двох діб: Центр близькосхідних досліджень про початок нападу Ірану на Ізраїль
12:25
Міноборони виявило три підробки застосунку "Резерв+"
12:20
Молдова
У Молдові розпочалися навчання за участю американських і румунських військових
12:06
OPINION
Вікторія Сюмар
Обмін по-путінськи: легалізоване право на насильство
12:02
Режимні пропагандисти, судді й інші: ЄС додав 28 прізвищ у список санкцій через порушення прав людини в Білорусі
12:01
Vivienne Mort
Vivienne Mort у турі Європою зібрали 1,5 млн грн на дрони для ГУР
11:58
Україна США
Україна отримала перший транш з безповоротного гранту від США на суму $3,9 млрд
11:50
В Україну прибув міністр юстиції Японії Рюдзі Коїдзумі
В Україну прибув міністр юстиції Японії Рюдзі Коїдзумі
11:37
ГУР заявило про знищення російського бомбардувальника Су-34 та складу БК на аеродромі "Морозовськ"
Удар по аеродрому "Морозовськ": ГУР підтвердило знищення ворожого бомбардувальника Су-34 та складу БК
11:26
Ексклюзив
F-16
Авіаексперт Долінце розказав про глибину захисту F-16 за лінією фронту та протидію КАБам
11:16
електроенергія
Через бойові дії була знеструмлена шахта на Донеччині: ситуація в енергосистемі на 5 серпня
11:03
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 6 серпня дощитиме, і коли повернеться спека
10:51
Микита Потураєв
Телемарафон сьогодні не виправдовує виділених на нього коштів, - Потураєв
10:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Який вплив матимуть винищувачі F-16 в Україні, та як українці борються за відсторонення росіян та білорусів на Олімпіаді в Парижі. Акценти світових ЗМІ 5 серпня
10:31
Паліндром
"Знущання з поезії Розстріляного відродження": Паліндром розкритикував проєкт Пивоварова "Твої вірші, мої ноти"
10:27
Чиновниці, ексміліціонер, студент: в Україні викрили агентурну мережу ФСБ, яка діяла в шести областях
10:07
біткоїн
За добу ціна біткоїна обвалилася на понад 17%
10:06
OPINION
Володимир Омелян
Інвестора надурити важче, аніж виборця
10:04
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 серпня: скільки коштують долар і євро
10:02
Ексклюзив
Сергій Згурець
Противник спробує створити переваги на південному напрямку: Згурець про запуск росіянами залізниці між Маріуполем і Ростовом-на-Дону
09:37
Новонароджена дитина
В Україні у 2024 році смертність утричі перевищує народжуваність, - Опендатабот
08:57
Ексклюзив
Авіація фактично замінила надводні кораблі: речник ВМС Плетенчук про активність ворога у повітряному просторі Криму
08:57
Камала Гарріс
Гарріс випередила Трампа за рівнем підтримки населення, - опитування CBS News
08:55
Євросоюз
Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели
08:29
ппо
Повітряні сили за ніч знищили 24 "шахеди", якими росіяни атакували Україну
08:17
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ, військові
На фронті за добу сталося 124 боєзіткнення: де окупанти атакували найактивніше
08:16
Оновлено
Атака шахедів, ЗСУ
Росія атакувала Україну дронами в ніч на 5 серпня: на Київщині працювала ППО
08:05
OPINION
Борислав Береза
Що змусить нас сісти за стіл перемовин з Росією
07:59
Анонс
Анна Рижикова
Олімпіада-2024: хто з українців виступає 5 серпня. Розклад
07:56
Інфографіка
На фото втрати окупантів
Понад 1100 військових, 6 танків і 69 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:48
Обстріл Нікопольщини 5 серпня
Увечері та вночі росіяни обстріляли Нікопольщину: є постраждалі та руйнування
07:31
Кібервійська армії США
США розгортають війська на Близькому Сході для деескалації напруженості у регіоні, - Білий дім
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV