В інтервʼю Дудю він сказав, що мріє про прямий авіарейс із Москви до Одеси, жерти в ресторані "Дачі" і мацати красивих жінок, яких рашист презирливо називає "дєвкамі".

Власник і шеф-кухар ресторану з місцевою одеською кухнею Савва Лібкін — коротко і ясно пояснив молодому і нахабному нащадкові графів Толстих — що їх тут не чекають. І єдине, що він може зробити — це гарно попестити Путіна.

Варто зафіксувати резонансну тему про перейменування понадсотні вулицю в Одесі.

Попри криваву війну з РФ і те, що за кожним прапорцем на Майдані — стоїть колись окрема людина, яка любила, сміялась і мала плани на життя — ватники підіймають голови та анонсують зміїними язиками.

Давно подейкували, що мер Одеси Геннадій Труханов усе береже "русскій мір" та міфи, що конкретно це місто виключно бандитське і лояльне до Москви. Щобільше, кращі люди міста — виключно ті, хто, незалежно від етнічної приналежності, ставав росіянином і повʼязував своє життя із Росією.

Щойно в Одесі зʼявились вулиці на честь героїв оборони Маріуполя, 28-ї бригади та бульвар Військово-морських сил — одіозний мер пішов у проросійський Telegram мобілізувати свій ядерний електорат.

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У відео на 7 хвилин він розповів про непричетність до цього рішення міської влади. Він виступив проти перейменування вулиці Пушкінська, Буніна, Віри Інбер, Жуковського, Бабеля, Ільфа та Петрова, бульвару Жванецького.

"Виходячи з логіки "деколонізаторів", ми маємо відмовитись від всього того, що зробило Одесу світовим брендом. Говорячи простою мовою – це "обнулити" наше місто", – сказав міський голова Одеси.

Час минає, а лисий чоловʼяга досі ментально залишився в глибоких 90-х. Російські ракети зануляють церкви, критичну інфраструктуру і багатьох одеситів, які спокійно сплять у себе вдома або гуляють на набережній, але дядю Гєну лякає все нове. Аж надто, коли воно проукраїнське.

Геннадій Труханов вдався навіть до маніпуляцій. У Telegram-каналі влаштував голосування щодо перейменувань радянських та імперських назв вулиць у місті Одеса.

"Як ви бачите проти перейменування 95 278 голосів, 93 641 - за. Отже, перевага варіанту проти перейменування у 1603 голоси", - пише Труханов.

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На щастя, нема жодного закону, який би якимось чином легалізовував голосування в Telegram. Утім можна це вважати маніпуляцією для мережі ватних "бабушок", які уже кілька разів обирали такого мера за ковбасу. В основному це якраз пані та панове, які в 1970-80-х роках перебрались до одеського сонечка з глибин СРСР. Змінюватись вони не хочуть і бережуть у собі Пушкіна і Леніна. Але тішить те, що за тридцять років Одеса виплекала українську активну молодь. Яка точно знає, хто ми, й не боїться шукати в архівах інший бік історії міста, якого так боїться вата і Росія. Чи не того, коли якраз чимало вихідців з Одеси були рушіями УНР і Розстріляного відродження? Уже мовчу про сучасну історію, коли "Русская весна" 2014 року якраз таки обламала зуби на Одесі.

Однак не тільки Трухановим єдиним.

В битві за "нашу русскую Одессу" його союзником став колишній український продюсер Олександр Роднянський.

Трохи старші знають його за тим, що саме він створив 1+1, а потім поїхав за довгим рублем до Росії. І уже звідти накачував українське телебачення українофобськими та мілітаристськими серіалами "Моя прекрасна няня", "Кадети", "Сталінград", "Біла гвардія" тощо. Тобто всіляко розмивав культурні кордони й буквально всю пересічну родину українців саджав на голку "какой разніци".

Нинішнє покоління знає Роднянського, як людину, яка сконтактувала олігарха Романа Абрамовича з Андрієм Єрмаком задля швидкої капітуляції в Стамбулі. Або як це називали — "швидкий мир".

Людина, яка не "вкурює" нічого ані про наш новітній національний рух, ані про історію Одеси-2014, коли відсіч ультрасів та небайдужих якраз таки й зупинила проєкт "Новоросія", — хоче консервації тут російської Одеси. Бо українська — це дуже небезпечно. Не дай Боже, одесити згадають, що Одеса та Одещина породили грона митців, генералів УНР, меценатів і сучасних борців за незалежність.

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Роднянський тримається усіма пальцями за скелети Пушкіна, Паустовського, Ільфа та Петрова — бо без привʼязки до РФ — його серіальна і кіношна творчість нікому більше не буде треба.

Чи можна названих цих письменників "всесвітньо відомими"? Ні. Це чисто локальні автори, актуальні для певного проміжку часу. Це не Шекспір, не Агата Крісті, не Бредбері та Кінг. Навіть не Достоєвський, який своїм життям і творчістю довів, настільки хвора Росія. Останнього варто читати лише у зрілому віці — не в 10 класі, і розуміти, чому росіяни такі *обнуті.

Щобільше, якщо Одеса поверне собі своїх істинних героїв та митців, які часто пухли з голоду чи вмерли в тюрмах, чи були розстріляні — не без накрутки пропаганди від згаданих вище прізвищ — це означатиме, що Роднянському більше не буде тут місця.

Щобільше, його син Алекс піде геть з посади члена наглядової ради Ощадбанку після зміни конфігурації влади на Банковій.

Бо ж якось так трапилось, що до приходу у владу Зеленського та Єрмака — сина Роднянського не дуже цікавила наша банківська система.

Труханов, Роднянський та подібні їм добре почували б себе і тоді, якби Абрамовичу вдалось би протиснути Стамбул. Бо ж можна було далі плескатись у хвилях слави й надувати щоки від російської великої культури.

Яка мораль від цих перейменувань і дискусій, що їх супроводжують?

Мрії РФ про "Новоросію" помруть там, де не буде її промоутерів та натхненників. Де Тьома Лєбєдєв не вважатиме, що тут смачна їжа і доступні проститутки.

Час цінувати себе і видирати з себе личинку Чужого — паразита, який хоче вбити твій екіпаж, а потім і планету захарастити до Лісабона.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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