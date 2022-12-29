Разом з монументом Катерині II в Одесі демонтували пам'ятник Суворову
Пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову демонтували в однойменному районі Одеси вночі 29 грудня водночас з монументом Катерині II
Про це повідомила Одеська міська рада.
"Згідно з рішенням сесії міської ради в Одесі було демонтовано пам’ятник О. Суворову. Монумент буде передано до Одеського художнього музею для його тимчасового зберігання", - зазначено в офіційному телеграм-каналі міськради.
Відзначимо, що знесення Суворова відбулося одночасно з демонтажем пам'ятника Катерині II.
- Нагадаємо, 30 листопада одеські депутати за другим разом проголосували за демонтаж пам'ятника Катерині II та Суворову
- Раніше, наприкінці вересня, депутати провалили голосування за демонтаж пам'ятника Катерині II
- У вересні невідомі розписали червоною фарбою пам'ятник Катерині II та прирівняли її до президента РФ Володимира Путіна.
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