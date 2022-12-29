Разом з монументом Катерині II в Одесі демонтували пам'ятник Суворову

Про це повідомила Одеська міська рада.

"Згідно з рішенням сесії міської ради в Одесі було демонтовано пам’ятник О. Суворову. Монумент буде передано до Одеського художнього музею для його тимчасового зберігання", - зазначено в офіційному телеграм-каналі міськради.

Відзначимо, що знесення Суворова відбулося одночасно з демонтажем пам'ятника Катерині II.

Нагадаємо, 30 листопада одеські депутати за другим разом проголосували за демонтаж пам'ятника Катерині II та Суворову

Раніше, наприкінці вересня, депутати провалили голосування за демонтаж пам'ятника Катерині II

У вересні невідомі розписали червоною фарбою пам'ятник Катерині II та прирівняли її до президента РФ Володимира Путіна.

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