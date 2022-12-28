В Одесі розпочали демонтаж пам'ятника Катерині ІІ
Розпочато процес демонтажу та перенесення пам'ятника Засновникам Одеси, частиною якого також є статуя російської імператриці Катерини ІІ
Про це повідомив віцемер Одеси Олег Бриндак.
"Сьогодні на виконання рішення Одеської міської ради розпочато демонтаж фігур Засновникам Одеси, в народі відомого як пам’ятник Катерині ІІ", – сказав Бриндак.
Після демонтажу Катерину ІІ перенесуть до місцевого художнього музею.
"Таким чином ми не лише виконуємо рішення сесії, але й розпочинаємо важкий, довгий, але необхідний процес переосмислення власної історії, звільнення від усіх радянських міфів", – додав віцемер.
- Наприкінці вересня одеські депутати провалили голосування за демонтаж пам'ятника Катерині II
- У вересні невідомі розписали червоною фарбою пам'ятник Катерині ІІ та прирівняли її до президента РФ Володимира Путіна.
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