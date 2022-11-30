Одеські депутати проголосували за демонтаж пам'ятника Катерині ІІ та Суворову
Одеська міська рада ухвалила рішення демонтувати та перенести пам'ятник російській імператриці Катерині II та пам'ятник Олександру Суворову
Відповідне рішення вони прийняли на засіданні 30 листопада, йдеться на сайті Одеської міської ради.
Рішення "За" підтримали 43 міські обранці, один не голосував.
Окрім того, було прийнято рішення про демонтаж пам'ятника Суворову, яке підтримав 41 депутат, троє не голосували.
Довідково
Російська імператриця Катерина ІІ вела активну антиукраїнську політику. Вона мала на меті позбавлення України державності, навернення в рабство, асиміляцію та врешті знищення українського етносу. Імператриця ліквідувала Запорізьку Січ та запровадила кріпацтво в Лівобережній Україні. Катерина ліквідувала українські навчально-культурні заклади та усунула від влади українськомовних чиновників.
Серед діянь Катерини ІІ – заборона друкувати букварі та церковні книги українською мовою, спалення книгозбірні Києво-Могилянської академії, що збиралася понад 150 років і була однією з найбагатших бібліотек Східної Європи.
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- Як ми писали раніше, на пам'ятник російській імператриці, яка вела активну антиукраїнську політику та доклала руку до ліквідації української державності, одягнули зашморг та ковпак ката
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