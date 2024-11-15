Газпром припиняє поставки газу до Австрії: це привело до стрибка цін в Європі

Про це інформує Bloomberg.

Згідно з повідомленням, таке рішення прийнято після того, як OMV припинила платежі Газпрому в розмірі 230 мільйонів євро, які були призначені для покриття арбітражної винагороди.

Цей крок відповідає загальноєвропейським зусиллям по відмові від російських енергоносіїв в умовах зростаючого попиту на газ через похолодання та початок опалювального сезону.

Це призвело до різкого зростання цін на газ в Європі, оскільки базові ціни в регіоні підскочили на 2,7%, досягнувши найвищого рівня за рік.

"Ціни зростають, оскільки припинення австрійських поставок відбувається на кілька днів раніше, ніж очікувалося, що підливає масла у вогонь, - зазначила Флоренс Шміт, європейський енергетичний стратег Rabobank. - Хоча ринок наразі добре забезпечений, ця зупинка означає, що взимку буде необхідний більший відбір газу зі сховищ, а також вищий попит на скраплений природний газ".

Аналітики попередили про можливе виснаження запасів газу взимку та зростання цін наступного року.

OMV заявила про готовність забезпечити Австрію газом з альтернативних джерел. Однак, як зазначили у виданні, це рішення Газпрому є значною подією, враховуючи довгостроковий контракт між компаніями, що діяв до 2040 року