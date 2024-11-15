Газпром припиняє поставки газу до Австрії: це привело до стрибка цін в Європі
Австрійська компанія OMV AG повідомила, що російський газовий гігант "Газпром" припинить постачання газу до Австрії з суботи, 16 листопада
Про це інформує Bloomberg.
Згідно з повідомленням, таке рішення прийнято після того, як OMV припинила платежі Газпрому в розмірі 230 мільйонів євро, які були призначені для покриття арбітражної винагороди.
Цей крок відповідає загальноєвропейським зусиллям по відмові від російських енергоносіїв в умовах зростаючого попиту на газ через похолодання та початок опалювального сезону.
Це призвело до різкого зростання цін на газ в Європі, оскільки базові ціни в регіоні підскочили на 2,7%, досягнувши найвищого рівня за рік.
"Ціни зростають, оскільки припинення австрійських поставок відбувається на кілька днів раніше, ніж очікувалося, що підливає масла у вогонь, - зазначила Флоренс Шміт, європейський енергетичний стратег Rabobank. - Хоча ринок наразі добре забезпечений, ця зупинка означає, що взимку буде необхідний більший відбір газу зі сховищ, а також вищий попит на скраплений природний газ".
Аналітики попередили про можливе виснаження запасів газу взимку та зростання цін наступного року.
OMV заявила про готовність забезпечити Австрію газом з альтернативних джерел. Однак, як зазначили у виданні, це рішення Газпрому є значною подією, враховуючи довгостроковий контракт між компаніями, що діяв до 2040 року
- 2 липня повідомляли, що у червні 2024 року середньодобове постачання природного газу російського Газпрому до країн Європи було майже на 23% більшим, ніж торік.
- 3 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорює транзит азербайджанського газу до Євросоюзу.
- 10 вересня народна депутатка VIII скликання, голова Комітету ВР у закордонних справах VIII скликання, голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС" Ганна Гопко зазначила, що транзит російського газу є продовженням стратегічної корупції.
- Актуальне
- Важливе