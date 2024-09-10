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Ексклюзив

В деяких офісах України вже порахували відкати від транзиту російського газу, - Гопко

Оксана Ліховід
10 вересня, 2024 вiвторок
13:23
Війна з Росією транзит газу, газ

Народна депутатка VIII скликання, голова Комітету ВР у закордонних справах VIII скликання, голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС" Ганна Гопко зазначила, що транзит російського газу є продовженням стратегічної корупції

Зміст

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Під нібито азербайджанським газом хочуть продовжити контракт, щоб забезпечити подальший транзит російського газу. Сподіваюся, що очільники України усвідомлять, що транзит російського газу є продовженням стратегічної корупції, яка в умовах російського геноциду є способом відновлення "руского міра" і його впливу. Газпром потрібно добити. Росія зараз слабшає, і це наша можливість", - наголосила Гопко.

За словами голови правління ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС", Україні слід займати жорстку позицію і чітко розуміти, що є троянські коні Кремля і Китаю в ЄС та НАТО, які сприяють вісі зла.

"Категорично не можна допустити, щоб хтось заробляв на відкатах через схеми. Дуже важливо не піддаватися різним псевдоаргументам, чому ми маємо продовжувати транзит нафти чи російського газу. Ми можемо вижити без російського газу. Україна має поставити крапку на цій російській залежності. Можливо, вже в деяких офісах України рахують відкати, які можуть отримати. Від нашої принципової позиції залежить наша адвокація і серйозність намірів з ЄС", - додала Гопко.

  • 2 липня повідомляли, що у червні 2024 року середньодобове постачання природного газу російського Газпрому до країн Європи було майже на 23% більшим, ніж торік.
  • 3 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорює транзит азербайджанського газу до Євросоюзу.
Теги:
Новини
Світ
Росія
ЄС
газ
Європа
Азербайджан
газопровід
санкції проти Росії
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