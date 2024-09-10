В деяких офісах України вже порахували відкати від транзиту російського газу, - Гопко

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Під нібито азербайджанським газом хочуть продовжити контракт, щоб забезпечити подальший транзит російського газу. Сподіваюся, що очільники України усвідомлять, що транзит російського газу є продовженням стратегічної корупції, яка в умовах російського геноциду є способом відновлення "руского міра" і його впливу. Газпром потрібно добити. Росія зараз слабшає, і це наша можливість", - наголосила Гопко.

За словами голови правління ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС", Україні слід займати жорстку позицію і чітко розуміти, що є троянські коні Кремля і Китаю в ЄС та НАТО, які сприяють вісі зла.

"Категорично не можна допустити, щоб хтось заробляв на відкатах через схеми. Дуже важливо не піддаватися різним псевдоаргументам, чому ми маємо продовжувати транзит нафти чи російського газу. Ми можемо вижити без російського газу. Україна має поставити крапку на цій російській залежності. Можливо, вже в деяких офісах України рахують відкати, які можуть отримати. Від нашої принципової позиції залежить наша адвокація і серйозність намірів з ЄС", - додала Гопко.