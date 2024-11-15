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Боррель повідомив країнам ЄС дані про те, що Китай вперше передав зброю РФ, - ЗМІ

Марія Науменко
15 листопада, 2024 п'ятниця
20:17
Світ росія - китай

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель повідомив країнам - членам ЄС розвідувальні дані, які свідчать про першу поставку Китаєм зброї Росії для використання проти України

Зміст

Про це інформує Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами Борреля, докази є "переконливими" і доводять "надання смертоносної підтримки" Росії з боку Китаю.

Він закликав до заходів у відповідь і заявив про необхідність розгляду всіх доступних інструментів, включаючи санкції.

"Тепер ми повинні розглянути весь інструментарій", - наголосив дипломат, додавши, що ЄС має у своєму розпорядженні нові списки, що ведуть до заборони на ведення бізнесу з китайськими компаніями, заборони на активи та в'їзд.

Крім того, Боррель наголосив на необхідності прямого діалогу з Китаєм, підкресливши невідповідність між заявленою нейтральністю Пекіна та фактичною підтримкою Росії.

За словами іншого джерела, реакція Європи залежатиме від того, як Китай відреагує на результати розслідування. Дебати про санкції все ще перебувають на ранній стадії.

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Наприкінці вересня інформаційне видання Reuters повідомило, що дочірнє підприємство російської державної оборонної компанії "Алмаз-Антей" під назвою "Купол" розробило і випробувало в Китаї новий бойовий безпілотник дальнього радіуса дії й хотіло налагодити там серійне виробництво для використання цих безпілотників у війні проти України. Це було зроблено із залученням китайських експертів.

Reuters посилається на два джерела в європейській розвідці та інші документи, зокрема, листування між компанією "Купол" і міністерством оборони Росії, а також квитанції про оплату рахунків-фактур. Згідно з документами, сім військових безпілотників були доставлені з Китаю в штаб-квартиру "Купола" в російському місті Іжевськ, в тому числі два типу  Garpiya-3, або скорочено G3, що може нести 50-кілограмовий вибуховий пристрій на відстань до 2  тис.кілометрів.

За словами високопоставленого чиновника ЄС, хоча прямих доказів участі китайського уряду немає, важко уявити, щоб подібні дії відбувалися без його відома. 

США також розглядають можливість запровадження санкцій. ЄС, НАТО та США висловили стурбованість з приводу цього питання, очікуючи роз'яснень від Китаю. Підтвердження цих повідомлень означатиме порушення Китаєм своєї декларованої нейтральної позиції та надання смертоносної допомоги Росії.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
ЄС
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
Жозеп Боррель
санкції ЄС проти Росії
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