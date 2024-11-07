"Росія стане економічним лузером": дипломат Огризко пояснив, що чекає на Москву без підтримки Китаю

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Росія просто не зможе протистояти Заходу без підтримки Китаю. Фактично Росія за місяць-два стане економічним лузером без підтримки Пекіна. Лише завдяки китайській економіці російська ще тримається на плаву. Ще трішки їм допомагає Індія, яка тримає економіку РФ ще напівживою. Оскільки, якщо уявити, що два ринки збуту російських енергоресурсів закриваються, то вже й не буде про що говорити. Мова йде про Китай та Індію. Цілком може бути, що Трамп може це зробити за допомогою політико-економічних методів. Оскільки, правильно каже генсек НАТО Рютте про те, що ракети КНДР лише поки що теоретично долітають до Вашингтону. Втім, якщо РФ передасть їм все необхідне, то це вже з теорії перейде в практику", - пояснив Огризко.

Дипломат наголосив, що якщо Росія буде передавати КНДР ядерні технології взамін на постачання боєприпасів та участі особового складу у війні проти України, то відповідь Трампа може бути радикальною.

"Трамп навряд чи погодиться на те, що Росія буде посилювати КНДР. Він же ж нещодавно заявив, що погрожував Путіну ударами по Москві. Тому щодо Кім Чен Ина він точно не буде гратись. Трамп точно піде на радикальні кроки, якщо відчує, що КНДР буде загрожувати США ядерною зброєю", - додав він.