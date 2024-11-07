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Ексклюзив

"Росія стане економічним лузером": дипломат Огризко пояснив, що чекає на Москву без підтримки Китаю

Віталій Бесараб
7 листопада, 2024 четвер
21:07
Війна з Росією Сі Цзіньпін та Путін

Дипломат Володимир Огризко вважає, що Росія не зможе втримати від падіння власну економіку, якщо Китай не буде підтримувати Москву

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Росія просто не зможе протистояти Заходу без підтримки Китаю. Фактично Росія за місяць-два стане економічним лузером без підтримки Пекіна. Лише завдяки китайській економіці російська ще тримається на плаву. Ще трішки їм допомагає Індія, яка тримає економіку РФ ще напівживою. Оскільки, якщо уявити, що два ринки збуту російських енергоресурсів закриваються, то вже й не буде про що говорити. Мова йде про Китай та Індію. Цілком може бути, що Трамп може це зробити за допомогою політико-економічних методів. Оскільки, правильно каже генсек НАТО Рютте про те, що ракети КНДР лише поки що теоретично долітають до Вашингтону. Втім, якщо РФ передасть їм все необхідне, то це вже з теорії перейде в практику", - пояснив Огризко.

Дипломат наголосив, що якщо Росія буде передавати КНДР ядерні технології взамін на постачання боєприпасів та участі особового складу у війні проти України, то відповідь Трампа може бути радикальною.

"Трамп навряд чи погодиться на те, що Росія буде посилювати КНДР. Він же ж нещодавно заявив, що погрожував Путіну ударами по Москві. Тому щодо Кім Чен Ина він точно не буде гратись. Трамп точно піде на радикальні кроки, якщо відчує, що КНДР буде загрожувати США ядерною зброєю", - додав він.

  • 22 жовтня у Казані стартував саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави. Серед них був і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. У МЗС України заявили, що рішення генсека відвідати Казань "шкодить репутації ООН". 
  • На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн.
  • 23 жовтня радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США не розглядають саміт БРІКС у Росії як загрозу західним альянсам. 
  • Лідер КНР Сі Цзіньпін під час саміту БРІКС заявив, що вважає, що потрібно якнайшвидше домогтися деескалації війни в Україні. 
     
Теги:
Росія
Китай
КНДР
Індія
російська армія
Кім Чен Ин
окупанти
Сі Цзиньпін
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