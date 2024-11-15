Володар "Золотого м‘яча", який підтримував Україну, погодився поїхати в Москву

Про це повідомляє "Трибуна".

"Привіт усім. Я Фабіо Каннаваро, буду радий бачити вас на турнірі 16 листопада. Скоро побачимося. На все добре", — сказав італієць у зверненні до росіян.

Паддл теніс - вид спорту, у якому використовуються ракетки. Корт, на якому виступають гравці, трохи менший за розмірами за тенісний. Турнір, який пройде у Москві, організовують російські букмекери.