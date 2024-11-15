Володар "Золотого м‘яча", який підтримував Україну, погодився поїхати в Москву
Колишній футболіст збірної Італії Фабіо Каннаваро виступить на турнірі з паддл тенісу у Москві
Про це повідомляє "Трибуна".
"Привіт усім. Я Фабіо Каннаваро, буду радий бачити вас на турнірі 16 листопада. Скоро побачимося. На все добре", — сказав італієць у зверненні до росіян.
Паддл теніс - вид спорту, у якому використовуються ракетки. Корт, на якому виступають гравці, трохи менший за розмірами за тенісний. Турнір, який пройде у Москві, організовують російські букмекери.
- Важливо відзначити, що Каннаваро грав у благодійному футбольному матчі Game4Ukraine, який пройшов у 2023 році в Лондоні. На цьому івенті збирали кошти для відбудови школи, яку зруйнували росіяни.
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